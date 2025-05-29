لحج آمن.. 7 نصائح ذهبية للحماية من الشمس والجفاف

كتبت- أسماء مرسي:

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، قدّم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، نصائح طبية لضمان سلامة الحجاج وتجنّب المخاطر الصحية المرتبطة بالطقس الحار وأداء المناسك.

أهمية الترطيب المستمر وتجنّب الجفاف

أكّد “شعبان”، خلال تقديمه برنامج “قلبك مع جمال شعبان” المُذاع على قناة “الحدث”، على ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه باستمرار أثناء أداء مناسك الحج، حتى في حال عدم الشعور بالعطش.

وتابع أن الشعور بالعطش يُعد مؤشراً مبكراً على بداية الجفاف، الذي يزيد بدوره من خطر الإصابة بالجلطات الدموية.

توقيت أداء المناسك للفئات المعرّضة للخطر

ينصح “عميد معهد القلب الأسبق” الحجاج الذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل مرضى السكري، وأمراض القلب، ومن لديهم تاريخ سابق للجلطات، أو مرضى انخفاض ضغط الدم، بضرورة تجنّب أداء المناسك في أوقات الذروة الحرارية.

ويُفضل لهؤلاء المرضى محاولة أداء المناسك في الفترات التي تكون فيها درجات الحرارة أكثر اعتدالاً، لتجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس الحارقة التي قد تزيد من خطر الإصابة بالجلطات أو هبوط الضغط.

نصائح عامة للحجاج أثناء فترة الحج:

• الابتعاد عن المشروبات الساخنة والكافيين، حيث يمكن أن تزيد من فقدان السوائل من الجسم.

• الالتزام بتناول الأدوية بانتظام حسب توجيهات الطبيب.

• تجنّب تناول مدرّات البول أثناء أداء المناسك، لتفادي خطر الإصابة بهبوط في الدورة الدموية نتيجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

• استخدام غطاء للرأس أو مظلة للحماية المباشرة من أشعة الشمس الضارة.

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