“تجنّبه في العيد”.. نوع “تسالي” الإفراط في تناوله يصيبك بالإسهال

كتبت- نرمين ضيف الله:

رغم أنه واحد من أشهر أنواع “التسالي” على السفرة المصرية في الأعياد والمناسبات، إلا أن الفول السوداني قد يتحول من وجبة خفيفة محببة إلى مصدر إزعاج صحي، خاصة لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ”مصراوي”، أن تناول كميات كبيرة من الفول السوداني، خاصة في العيد، يمكن أن يؤدي إلى الإسهال.

وأشارت إلى أنه يسبب اضطرابات في المعدة بسبب محتواه العالي من الزيوت والدهون، إضافة إلى صعوبة هضمه لدى البعض.

5 فوائد صحية للفول السوداني رغم مخاطره:

• مصدر غني بالبروتين النباتي: مفيد لبناء العضلات والأنسجة.

• يحتوي على دهون صحية: تعزز صحة القلب عند تناوله باعتدال.

• غني بمضادات الأكسدة مثل الريسفيراترول: التي تحارب الالتهابات.

• يعزز الشعور بالشبع: ما يجعله خيارًا جيدًا للتحكم في الوزن.

• يدعم صحة الدماغ: لاحتوائه على فيتامين E والماغنيسيوم.

وحذّرت من الإفراط في تناوله، خصوصًا لمن لديهم قولون عصبي أو مشاكل هضمية، خاصة إذا تم تحميصه بطريقة غير صحية أو تم مزجه بكمية زائدة من الملح

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