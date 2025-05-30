7 أضرار يسببها تناول الفول والطعمية قبل النوم

الدكتور أحمد صلاح يقول، تناول الفول والطعمية قبل النوم مباشرة، خاصة بكميات كبيرة، يمكن أن يسبب بالفعل بعض الأضرار والمشكلات الهضمية ، نظرًا لكونهما وجبتين دسمتين وغنيتين بالبروتين والألياف والدهون.

إليك 7 أضرار محتملة عند تناول الفول والطعمية قبل النوم مباشرا

عسر الهضم والانتفاخ الشديد والغازات

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، إن الفول والبقوليات بشكل عام معروفة بكونها صعبة الهضم نسبيًا، خاصة عندما تؤكل بكميات كبيرة، تحتوي على سكريات معقدة (أوليجوساكاريدات) التي تتخمر في الأمعاء الغليظة بواسطة البكتيريا، مما ينتج عنه كميات كبيرة من الغازات والانتفاخ والشعور بالثقل وعدم الراحة في الجهاز الهضمي، وهو أمر مزعج جدًا عند محاولة النوم.

حرقة المعدة والارتجاع المريئي

وتابع من خلل تصريحاته لمصراوي، الطعمية، بكونها مقلية وغنية بالدهون، يمكن أن تؤدي إلى استرخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية. هذا يسمح لحمض المعدة بالارتداد إلى المريء، مسببًا شعورًا بالحرقة والألم، والذي يتفاقم عند الاستلقاء. الفول نفسه، خاصة إذا كان متبلاً بالليمون أو التوابل الحارة، قد يساهم في هذه المشكلة.

اضطرابات النوم والأرق

واشار إلى أن الثقل وعسر الهضم والغازات والحرقة الناتجة عن تناول وجبة دسمة مثل الفول والطعمية قبل النوم مباشرة تجعل النوم صعبًا ومتقطعًا، قد تشعر بعدم الراحة والألم، مما يؤثر سلبًا على جودة نومك وقد يؤدي إلى الأرق.

زيادة الوزن

وتابع، كل من الفول والطعمية، خاصة الطعمية المقلية، غنية بالسعرات الحرارية والدهون، تناول وجبة دسمة وعالية السعرات الحرارية قبل النوم مباشرة، عندما يكون مستوى الأيض في الجسم أبطأ، يزيد من احتمالية تخزين هذه السعرات الزائدة كدهون في الجسم، مما يساهم في زيادة الوزن على المدى الطويل.

زيادة العبء على الكلى (لمن يعانون من مشاكل كلوية)

الفول غني بالبروتين. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو وظائف كلوية ضعيفة، فإن تناول كميات كبيرة من البروتين قبل النوم يمكن أن يزيد العبء على الكلى أثناء الليل، حيث تعمل بجهد أكبر لمعالجة وطرد نواتج هضم البروتين.

ارتفاع مستويات السكر في الدم (خاصة عند إضافة الكربوهيدرات)

على الرغم من أن الفول يحتوي على مؤشر جلايسيمي معتدل نسبيًا، إلا أن تناوله بكميات كبيرة مع الخبز الأبيض أو الكربوهيدرات المكررة الأخرى التي غالبًا ما تصاحبه، يمكن أن يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم. هذا الارتفاع قد يؤثر على جودة النوم ويكون له تأثيرات سلبية على المدى الطويل، خاصة لمرضى السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.

الشعور بالخمول والتعب صباحًا

وأختتم صلاح:" إذا كان جسمك يقضي الليل في محاولة هضم وجبة ثقيلة ودسمة، بدلاً من التركيز على عمليات الإصلاح والتجديد، فقد تستيقظ صباحًا وأنت تشعر بالتعب والخمول وعدم الانتعاش، حتى لو كنت قد نمت لساعات كافية.

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