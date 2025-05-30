احترس.. علامتان ليلية تشيران إلى الإصابة بمرض خطير

كتبت- شيماء مرسي

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ظهور مشكلتين شائعتين أثناء النوم ليلا قد يكون علامة تحذيرية مبكرة على الإصابة بالسرطان.

ويوجد أكثر من 200 نوع مختلف من السرطان يمكن أن يصيب جسم الإنسان، وعادة ما تتحدد أعراض المرض بناء على موقعه داخل الجسم.

قد يكون التعرق الشديد أثناء الليل أو الأرق مؤشرًا محتملا للإصابة بالسرطان.

ومع ذلك، من الضروري إدراك أن هذه الأعراض قد تنجم عن حالات أخرى، ولا تعني بالضرورة إصابتك بالسرطان.

ولكن التعرض لنوبات غير متوقعة من الأرق أو التعرق الشديد ليلا، وهو أمر يستدعي زيارة طبيب.

التعرق الليلي

يعزى التعرق الليلي غالبا إلى عوامل بسيطة مثل درجة حرارة الغرفة، أو الظروف المناخية، لذا فمن الضروري استشارة الطبيب إذا لاحظت تعرق ليلي شديد وغزير أو حمى غير مبررة.

وقد تكون هذه الأعراض مؤشرا على حالات صحية خطيرة، مثل سرطان الغدد الليمفاوية.

كما أن التعرق المفرط أثناء النوم، والذي يؤدي إلى تبليل ملاءات السرير تماما، يستدعي استشارة طبيب مختص.

لذا إذا كنت تستيقظ بانتظام وملاءات السرير مبللة تماما، فعليك استشارة الطبيب.

يعرف التعرق الليلي بأنه تعرق شديد لدرجة أن ملابس النوم وأغطية الفراش تصبح مبللة تماما حتى لو كانت بيئة النوم باردة.

وترتبط بعض أنواع السرطان بشكل أكثر شيوعا بالتسبب في التعرق الليلي، ومن أبرزها:

ليمفوما غير هودجكين

ليمفوما هودجكين

الأورام الكارسينويدية

سرطان الدم

الورم المتوسطة

سرطان العظام

سرطان البروستاتا

سرطان الكلى

أورام الخلايا الجرثومية

سرطان الغدة الدرقية النخاعي المتقدم.

الأرق

الأرق المستمر قد يكون أحد أعراض السرطان، وقد ينجم هذا عن الألم، أو المرض المرتبط بالسرطان، أو الآثار الجانبية للعلاج، أو القلق، أو التوتر، أو الاكتئاب، وهي أمور غالبا ما ترتبط بتشخيص السرطان.

لذا إذا كنت تعاني من الأرق بشكل متكرر، فقد يؤثر ذلك على حياتك اليومية ويجعلك تشعر بالتعب الشديد وانخفاض الطاقة.

وقد تعاني أيضا من ضعف التركيز والانفعال، وتشعر بأنك لا تستطيع التأقلم.

ومن بين المؤشرات العامة الأخرى التي قد تشير إلى الإصابة بالسرطان ما يلي:

التعب

نزيف أو كدمات غير مبررة

آلام مستمرة

فقدان الوزن المفاجئ

كتل أو تورم غير عادي

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