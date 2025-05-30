هذًا ما يحدث لجسمك عند تناول الشاي المثلج

الشاي المثلج هو مشروب شائع ومنعش، خاصة في الأجواء الحارة، تأثيره على الجسم يعتمد بشكل كبير على كيفية تحضيره (هل هو محلى أم غير محلى؟ ما نوع الشاي المستخدم؟).

فوائد الشاي المثلج (خاصة غير المحلى والمعد من الشاي الحقيقي)

بحسب ما ورد في صحيفة ميدكال إكسبريس، إن الشاي المثلج غير المحلى هو مصدر جيد للترطيب، ويمكن أن يكون بديلاً منعشًا للماء العادي، خاصة خلال الطقس الحار أو بعد النشاط البدني.

مضادات الأكسدة

الشاي (سواء الأسود أو الأخضر أو الأبيض) غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والكاتيكينات. هذه المركبات تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من الإجهاد التأكسدي ويساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

صحة القلب والأوعية الدموية

مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي يمكن أن تساهم في تحسين صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

التركيز والطاقة

يحتوي الشاي على الكافيين، وإن كان بكميات أقل من القهوة، هذا يوفر دفعة لطيفة من الطاقة ويساعد على تحسين التركيز واليقظة. كما يحتوي الشاي على الحمض الأميني L-ثيانين، الذي يعمل مع الكافيين لتعزيز التركيز دون الشعور بالتوتر.

المساعدة في إدارة الوزن

الشاي المثلج غير المحلى منخفض السعرات الحرارية، ويمكن أن يكون بديلاً صحيًا للمشروبات السكرية، مما يساعد في التحكم في الوزن. بعض الدراسات تشير إلى أن الكاتيكينات في الشاي الأخضر قد تساعد في تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون.

صحة الجهاز الهضمي

بعض أنواع الشاي المثلج، خاصة العشبية مثل النعناع أو الزنجبيل، يمكن أن تساعد في تهدئة مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم.

صحة العظام والأسنان

يحتوي الشاي على الفلورايد الذي يقوي مينا الأسنان. كما أن بعض المركبات قد تساهم في تحسين كثافة المعادن في العظام.

أضرار ومخاطر الشاي المثلج (خاصة المحلى أو عند الإفراط):

السكر الزائد وزيادة الوزن

المشكلة الأكبر في معظم أنواع الشاي المثلج الجاهزة أو المحضرة بكميات كبيرة من السكر. الإفراط في تناول السكر يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية، مما يساهم في زيادة الوزن، السمنة، وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

حصوات الكلى

الشاي (خاصة الشاي الأسود) غني بمركب الأوكسالات. الاستهلاك المفرط للشاي المثلج، خاصة مع عدم شرب كمية كافية من الماء، يمكن أن يزيد من خطر تكون حصوات أوكسالات الكالسيوم في الكلى لدى الأشخاص المعرضين لذلك.

اضطرابات النوم

محتوى الكافيين في الشاي يمكن أن يسبب الأرق واضطرابات النوم إذا تم تناوله بكميات كبيرة، خاصة في المساء.

مشاكل في الجهاز الهضمي

قد يسبب الشاي تهيجًا للمعدة لدى بعض الأشخاص الحساسين، خاصة إذا تم تناوله على معدة فارغة، بسبب محتواه من التانينات التي قد تزيد من حموضة المعدة وتسبب الغثيان أو حرقة المعدة.

تأثير على امتصاص الحديد

التانينات الموجودة في الشاي يمكن أن ترتبط بالحديد غير الهيم (الموجود في الأطعمة النباتية) وتقلل من امتصاصه في الجسم. لذلك، يُنصح بتجنب شرب الشاي مباشرة بعد الوجبات الغنية بالحديد، خاصة لمن يعانون من نقص الحديد أو فقر الدم.

تآكل الأسنان

الشاي، خاصة الحمضي (مثل الشاي بنكهة الليمون) أو الشاي السكري، يمكن أن يساهم في تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت.

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