هذا ما يحدث لدماغك عند ارتفاع الكوليسترول في الدم.. مفاجأة

كتبت.. أسماء العمدة:

الدماغ، ذلك العضو المعقد والحيوي، يتأثر بشدة بمستويات الكوليسترول في الدم، بينما يحتاج الدماغ إلى الكوليسترول ليعمل بشكل صحيح فهو يشكل ما يقرب من 60% من تركيبته الدهنية.

ووفقاً لما ورد عبر صحيفة هيلث لاين، إن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار يمكن أن يؤدي إلى الكثير من المشاكل الخطيرة.

كما يؤثر الكوليسترول الضار على شرايين القلب، فإنه يترسب أيضًا في جدران الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، هذه الترسبات، المعروفة باسم "اللويحات" (Plaques)، تؤدي إلى تضييق وتصلب الشرايين (تصلب الشرايين).

هذا التضييق يقلل بشكل كبير من تدفق الدم المحمل بالأكسجين والمغذيات الحيوية إلى الدماغ، خلايا الدماغ حساسة للغاية لنقص الأكسجين، وهذا النقص يمكن أن يؤدي إلى تلف الخلايا العصبية وموتها

مع تضييق الشرايين، يزداد خطر تكون الجلطات الدموية، إذا انفصلت جلطة أو قطعة من اللويحة وانتقلت إلى شرايين الدماغ، فإنها قد تسد الوعاء الدموي، مما يؤدي إلى سكتة دماغية إقفارية.

السكتات الدماغية هي حالات طارئة تتسبب في تلف دائم لخلايا الدماغ، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف الحركية، الكلام، الذاكرة، أو التفكير، حسب المنطقة المصابة.

حتى دون حدوث سكتة دماغية واضحة، فإن نقص تدفق الدم المزمن نتيجة لارتفاع الكوليسترول يمكن أن يؤثر على الوظائف الإدراكية بمرور الوقت

قد يلاحظ الشخص صعوبة في التركيز، بطء في التفكير، مشاكل في الذاكرة (خاصة الذاكرة قصيرة المدى)، وتدهور في القدرة على حل المشكلات والتعلم، هذا التدهور المعرفي يمكن أن يكون تدريجيًا وغير محسوس في بداياته.

أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة قوية بين ارتفاع الكوليسترول الضار في منتصف العمر وزيادة خطر الإصابة بالخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر، في وقت لاحق من الحياة.

يُعتقد أن تراكم اللويحات في الأوعية الدماغية يؤدي إلى إعاقة إزالة البروتينات الضارة مثل "أميلويد بيتا" من الدماغ، وهي بروتينات ترتبط بتطور مرض الزهايمر. كما أن تلف الأوعية الدموية الصغيرة يمكن أن يساهم في الخرف الوعائي

الكوليسترول ضروري لتكوين وصيانة غمد الميالين، وهو الغلاف الدهني الذي يحيط بالألياف العصبية ويساعد على نقل الإشارات العصبية بسرعة وكفاءة.

بعض الأبحاث تشير إلى أن اختلال توازن الكوليسترول يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الميالين، مما قد يؤدي إلى إبطاء أو إضعاف عمليات النقل العصبي، وربما يساهم في تطور بعض الاضطرابات العصبية التنكسية

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