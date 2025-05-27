7 أخطاء شائعة في الاستحمام تضر بصحتك

هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يفعلها العديد من الأشخاص عند الاستحمام، دون وعي منهم بتأثيرها على صحة البشرة والجسم، وفقا لموقع "WebMed".

الإفراط في الاستحمام

الاستحمام المفرط يزيل الزيوت الطبيعية والبكتيريا النافعة من بشرتك، مما قد يؤدي إلى جفاف الجلد والحكة، كما يسمح للبكتيريا الضارة بالدخول عبر الجلد المتشقق إذا لم يتم ترطيبه باستمرار.

استخدام الصابون المضاد للبكتيريا بقسوة

الصابون المضاد للبكتيريا خيارًا صحيًا، لكنه يقتل البكتيريا الجيدة والسيئة على حد سواء، هذا يسبب دخول البكتيريا الضارة المقاومة للمضادات الحيوية، بالإضافة إلى، جفاف البشرة.

إهمال غسل المناشف

المناشف المبللة بيئة مثالية لنمو البكتيريا، والعفن، والفيروسات، لتجنب هذه المشكلة، عليك غسلها مرة واحدة على الأقل أسبوعيا.

عدم تنظيف الليفة بشكل كاف

الليفة الرطبة بيئة خصبة لنمو الجراثيم، لذا يجب استبدال الليفة الطبيعية كل 3 إلى 4 أسابيع على الأقل، واللوف البلاستيكية كل شهرين.

التعرض للماء الساخن جدا

فد يكون الاستحمام بالماء الساخن مريحًا، خاصة في الشتاء، لكنه يزيل الزيوت الطبيعية للبشرة ويتركها جافة ومثيرة للحكة، لذلك، يُنصح بالاستحمام بالماء الدافئ أو البارد لمدة 5 إلى 10 دقائق فقط.

غسل الشعر بشكل مفرط

الغسيل المفرط يمكن أن يجرد الشعر من زيوته الطبيعية الواقية، ما يجعله أكثر عرضة للتلف والجفاف.

عدم الترطيب مباشرة بعد الاستحمام

بعد الاستحمام، تكون البشرة رطبة ومستعدة لامتصاص المرطب، أفضل وقت لاستخدام الكريم، أو أي مرطب هو مباشرة بعد الاستحمام؛ لأنه يعمل على حبس الرطوبة في البشرة ويحافظ على نضارتها وليونتها.

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