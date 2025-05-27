كيف تهدد قلة النوم صحة قلبك؟

كشفت دراسة حديثة من جامعة أوبسالا السويدية عن وجود علاقة بين قلة النوم وأمراض القلب.

توصل الباحثون إلى أن ثلاث ليال فقط من النوم المتقطع، بمعدل 4 ساعات في الليلة، كفيلة بإحداث تغيرات خطيرة في الدم تُزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

شملت الدراسة 16 شابا يتمتعون بصحة جيدة، ولاحظ الباحثون لديهم ارتفاعا ملحوظا في مستويات البروتينات الالتهابية بالدم بعد فترات الحرمان من النوم.

هذه البروتينات، التي يُنتجها الجسم عادةً للاستجابة للتوتر أو مكافحة الأمراض، تُصبح خطرًا حقيقيًا عندما تظل مرتفعة لفترات طويلة، وفقا لموقع "إندبندنت".

تسهم هذه البروتينات في تلف الأوعية الدموية، ما يرفع خطر الإصابة بقصور القلب، أمراض الشرايين التاجية، واضطرابات نظم القلب.

كما اكتشف الباحثون أن التمارين الرياضية تفقد جزءًا من فوائدها المعتادة عندما لا يحصل الجسم على قسط كافٍ من النوم.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الفريق البحثي أن توقيت سحب عينات الدم يؤدي دورًا مهمًا في النتائج، حيث اختلفت مستويات البروتين بين الصباح والمساء بشكل أكثر وضوحًا في حالات الحرمان من النوم.

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