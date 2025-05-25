5 علامات أول إنذار قبل النوبة القلبية.. لا تتجاهلها وتوجه للطبيب فوراً

كتبت- نرمين ضيف الله

النوبة القلبية ليست دائمًا مفاجئة في بعض الحالات، قد تظهر أعراض تحذيرية قبل حدوثها.

من المهم التعرف على هذه العلامات المبكرة والتمتع بالوعي الصحي اللازم، وفق موقعي "heart"، "ويب ميد".

1. ألم أو ضغط غير مفسر في الصدر

أحد الأعراض الشائعة للنوبة القلبية هو الشعور بألم أو ضغط في الصدر قد يكون هذا الألم مستمرًا أو يأتي ويذهب، وقد يُشبه الشعور بالضغط أو الامتلاء أو الضغط، يُلاحظ أن هذا الألم قد ينتشر إلى الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة.

2. ضيق مفاجئ في التنفس

إذا شعرت بضيق في التنفس غير مفسر، سواء مع أو بدون ألم في الصدر، فقد يكون ذلك علامة على مشكلة في القلب، ويُلاحظ أن هذا العرض يحدث أثناء الراحة أو النشاط البدني.

3. التعب غير المعتاد

الشعور بالتعب غير المعتاد، خاصةً إذا كان مفاجئًا أو شديدًا، قد يكون علامة على أن القلب لا يعمل بشكل فعال، ويُلاحظ أن هذا العرض قد يحدث حتى أثناء الأنشطة اليومية البسيطة.

4. الغثيان أو القيء

الغثيان أو القيء غير المبرر قد يكون من الأعراض المبكرة للنوبة القلبية، خاصةً لدى النساء، وقد يُصاحب ذلك شعور بالانزعاج في المعدة أو عسر الهضم.

5. التعرق البارد

التعرق البارد والمفاجئ، خاصةً إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس، قد يكون علامة على نوبة قلبية وشيكة.

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