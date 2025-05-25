صديقة الأمعاء.. فاكهة تزيل السموم وتخفض الكوليسترول

الألياف من المغذيات الكبرى الضرورية، ويحتاج جسم الإنسان إلى كمية كافية منها يوميا لدعم صحة الأمعاء، التي بدورها تسهم في تعزيز جوانب صحية متعددة.

وبالرغم من أن الألياف المتوفرة في العديد من الفواكه والخضراوات، غالبا ما تكون صعبة الحصول بكميات كافية، إلا أن الكمثرى تعتبر الحل الأمثل لتلبية احتياجات الجسم منها، وفقا لموقع "توداي".

وكشفت أخصائية التغذية البريطانية ناتالي ريزو، أنها كانت تواجه صعوبة في تحقيق هدفها اليومي من الألياف.

وأشارت إلى أن القيمة الموصى بها هي 28 جرام للشخص البالغ العادي.

وبعد ذلك، بدأت بتناول الكمثرى يوميا، ومنذ ذلك الحين لم تعد تواجه أي نقص في الألياف.

وأضافت: "فاكهة الكمثرى هي سر نجاحها في تحقيق أهدافها من الألياف، حيث أن الثمرة متوسطة الحجم منها تحتوي على 6 جرام من الألياف، أي ما يعادل حوالي 20% من الكمية التي يحتاجها الجسم يوميا".

وبالإضافة إلى ذلك، فهي مصدر جيد لفيتامين C المعزز للمناعة. كما أنها تحتوي على 85% من الماء، مما يساعد على تحقيق الأهداف من الترطيب ويساهم في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء.

أهمية الألياف

تعد أداة تنظيف للجسم، ويوجد نوعين من الألياف، هما الألياف القابلة للذوبان، التي تنقل الطعام عبر الأمعاء، والألياف غير القابلة للذوبان، التي "تكشط داخل الجسم لإخراج الفضلات منه.

كما أن الألياف بنوعيها تطرد الفضلات من الجسم، مما يقلل الالتهاب ويساعد على امتصاص المزيد من العناصر الغذائية من الطعام وينظم الكوليسترول ومستويات السكر في الدم والوزن ويقلل الإمساك.

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