"صحتك في خطر".. تجنب هذه الأطعمة تدمر كليتيك والقولون ببطء

كتبت- أسماء مرسي:

صحة الكلى والقولون تؤدي دورا حيويا في الحفاظ على وظائف الجسم وطاقته، ولكن بعض العادات الغذائية الشائعة يمكن أن تضر بهما ببطء مع مرور الوقت.

فيما يلي، إليك 5 أطعمة يجب تجنب الإفراط فيها لأنها تدمر الكلى والقولون ببطء، وفقا لموقع "onlymyhealh".

الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة على مستويات عالية من الصوديوم والمواد الحافظة والإضافات الصناعية، يرفع الصوديوم ضغط الدم، وهو عدو الكلى الأول، كما تُجهد المواد الحافظة الكلى في عملية التنقية.

أما بالنسبة للقولون، فإن افتقار هذه الأطعمة للألياف يعيق حركة الأمعاء ويزيد خطر الإمساك وتفاقم أعراض القولون العصبي.

الأطعمة الحارة

تسبب الأطعمة الحارة اضطرابات معوية تبدأ بعسر الهضم وحرقة المعدة، ولمرضى القولون العصبي، تعتبر هذه الأطعمة محفزا مباشرا يزيد من الانتفاخ والغازات وآلام البطن والإمساك، ما يزيد من حدة الأعراض.

الأطعمة المقلية والدسمة

تزيد الأطعمة المقلية والدسمة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا بدوره يؤثر سلبا على وظائف الكلى، كما أنها من المحفزات الرئيسية لأعراض القولون العصبي.

السكريات

الإفراط في تناول السكريات المضافة يؤدي إلى السمنة والسكري من النوع الثاني، وهما عاملان رئيسيان في تطور أمراض الكلى.

اللحوم الحمراء

رغم أهمية البروتين، إلا أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يرهق الكلى بسبب ارتفاع نسبة البروتين الذي يتطلب مجهودا أكبر في عملية الترشيح، ما يسهم في مشكلات الكلى على المدى الطويل.

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