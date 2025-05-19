سرطان البروستاتا.. ماذا نعلم عن مرض جو بايدن؟

كتبت- أسماء مرسي:

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن تشخيص إصابته بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا، والذي انتشر بالفعل إلى عظامه.

أعراض سرطان البروستاتا.. متى يجب الانتباه؟

سرطان البروستاتا في مراحله الأولية غالبًا لا يُظهر أي علامات واضحة، تبدأ الأعراض في الظهور عندما يتضخم الورم السرطاني بدرجة كافية للضغط على مجرى البول، وهو الأنبوب المسؤول عن نقل البول من المثانة إلى خارج الجسم، وفقا لموقع "onlymyhealth"، وصحيفة "express".

أعراض لا يجب تجاهلها

زيادة الحاجة إلى التبول خاصة خلال ساعات الليل.

صعوبة في التبول.

الشعور بعدم إفراغ المثانة بشكل كامل.

الحاجة الملحة للتبول.

وجود دم في البول أو السائل المنوي.

ألم نادر أثناء التبول أو القذف في بعض الحالات.

عوامل الخطر

العمر: يزداد خطر الإصابة بشكل كبير بعد سن الخمسين.

التاريخ العائلي: وجود أقارب مصابين يزيد من الاحتمالية.

العادات الغذائية: النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء ومنتجات الألبان قليلة الخضروات والفواكه قد يرفع الخطر.

الخمول البدني: قلة النشاط البدني تزيد من احتمالية الإصابة.

السمنة: ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأشكال الأكثر شراسة من السرطان.

علم الوراثة: بعض التغيرات الجينية تزيد من خطر الإصابة.

طرق الوقاية من سرطان البروستاتا

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفواكه والخضروات، وتقليل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان عالية الدسم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

إجراء فحوصات دورية.

أهمية التشخيص المبكر

من الضروري عدم التهاون مع أي من الأعراض المذكورة أعلاه، ففي حال ملاحظة أي منها، يُنصح بالذهاب للطبيب المختص فورا، لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب الكامن وراء هذه الأعراض.

التشخيص المبكر يسهم في تحديد خيارات العلاج المناسبة وتحسين فرص الشفاء.

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