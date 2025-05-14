انقذ حياتك.. 3 أعراض لـ السكتة الدماغية لا تتجاهلها

كتب – سيد متولي

السكتة الدماغية مشكلة صحية خطيرة للغاية تؤثر على العديد من الأشخاص حول العالم، لذا فمن المهم التعرف على العلامات المبكرة لهذه الحالة الطائرة الخطيرة، من أجل إنقاذ حياتك.

السكتة الدماغية.. ما هي وكيف تحدث؟

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن السكتة الدماغية تعني انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ أو حدوث نزيف مفاجئ به، وهناك نوعان منها، السكتة الدماغية الإقفارية والسكتة الدماغية النزفية.

وعندما لا يحصل الدماغ على الأكسجين والمغذيات من الدم، تبدأ خلايا الدماغ في الموت خلال دقائق، بسبب السكتة الدماغية الإقفارية.

أما السكتة الدماغية النزفية تحدث عندما يتسرب الدم من أحد الشرايين في الدماغ أو ينفجر، ما يضغط على خلايا الدماغ ويتلفها، أو يسبب إعاقة طويلة الأمد أو حتى الموت.

3 أعراض لـ السكتة الدماغية لا تتجاهلها

خدر في جانب واحد من الجسم

الشعور بخدر في جانب واحد من الجسم من العلامات المميزة للسكتة الدماغية، وهذا العرض غالبا ما يظهر فجأةً، حاول رفع كلتا ذراعيك، فإذا انحرف أحد ذراعيك إلى الأسفل فهذه علامة على السكتة الدماغية.

تدلي الوجه

تدلي الوجه أحد علامات السكتة الدماغية، ويحدث في جانب واحد من الوجه، وقد لا يلاحظ الشخص هذا التغيير، ولكنه يكون واضحا للآخرين، ويحدث لأن السكتة الدماغية تؤثر على الأعصاب التي تتحكم في عضلات الوجه.

ولإجراء اختبار سريع، اطلب من الشخص أن يبتسم، وإذا تدلى أحد جانبي الوجه، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية رئيسية.

مشكلات في الكلام

وجود مشكلات في الكلام من أعراض السكتة الدماغية الأكثر شيوعا، إذ تضعف قدرة الدماغ على معالجة اللغة، وقد يتلعثم الشخص في كلامه، أو يجد صعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة.

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