ماذا يحدث لجسمك عند شرب العصير المثلج في الصيف؟

يبدو أن العصائر المثلجة المثلج هي الحل المثل للانتعاش الفوري، لكن على الرغم من هذا الشعور اللحظي بالراحة، فإن الإفراط في تناولها يمكن أن يحمل معه بعض الآثار السلبية على صحتك، وقد لا نتوقعها دائمًا، وفقًا لـ medicalxpress.

التأثيرات التي تحدث للجسم عند تناول العصائر المثلجة.

تبريد سريع

أول إحساس تشعر به هو التبريد اللطيف، خاصة في فمك وحلقك. يمكن أن يوفر هذا راحة مؤقتة من الحرارة.

قد تشعر أن العصير المثلج يروي عطشك بشكل أفضل بسبب برودته.

يتم امتصاص السكريات الطبيعية الموجودة في العصير (الفركتوز والجلوكوز والسكروز حسب نوع الفاكهة وما إذا كان هناك سكر مضاف) بسرعة في مجرى الدم، مما يوفر دفعة طاقة سريعة، ولكنها غالبًا ما تكون قصيرة الأمد.

فوائد محتملة عند شرب العصير المثلج

يساهم العصير في كمية السوائل التي تتناولها يوميًا، مما يساعد على منع الجفاف، وهو أمر بالغ الأهمية في حرارة الصيف. قد تشجعك السوائل الباردة على شرب المزيد.

اعتمادًا على نوع الفاكهة، يمكن أن يوفر العصير فيتامينات (مثل فيتامين سي) ومعادن (مثل البوتاسيوم) ومضادات الأكسدة.

تشير بعض الدراسات إلى أن السوائل الباردة يمكن أن تساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية منخفضة أثناء ممارسة الرياضة في الطقس الحار، مما قد يحسن الأداء.

عيوب محتملة عند شرب العصير المثلج في الصيف

تأثير على الجهاز الهضمي

لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناوله بسرعة كبيرة أو بكميات كبيرة، يمكن أن يتسبب المشروب المثلج في صدمة مؤقتة للجهاز الهضمي. قد يظهر ذلك على شكل تقلصات خفيفة في المعدة أو عدم الراحة. تشير بعض أنظمة الطب التقليدي، مثل الأيورفيدا، إلى أن المشروبات الباردة جدًا يمكن أن تعيق الهضم عن طريق تضييق الأوعية الدموية في الجهاز الهضمي.

حساسية الأسنان

إذا كانت أسنانك حساسة، يمكن أن تسبب درجة الحرارة الباردة ألمًا حادًا ومؤقتًا.

التهاب الحلق (لدى البعض)

على الرغم من أنه ليس تأثيرًا مباشرًا للجميع، إلا أن بعض الأشخاص يجدون أن تناول المشروبات الباردة جدًا، خاصة عند الشعور بتوعك بسيط، يمكن أن يهيج الحلق.

ارتفاع نسبة السكر في الدم

يحتوي عصير الفاكهة، حتى الطبيعي منه، على سكريات. يمكن أن يؤدي شربه، خاصة بكميات كبيرة، إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم. يتبع ذلك انخفاض لاحق، مما قد يجعلك تشعر بالتعب وربما تتوق إلى المزيد من السكر. يكون هذا التأثير أكثر وضوحًا إذا كان العصير يحتوي على سكريات مضافة.

شعور أقل بالشبع مقارنة بالفاكهة الكاملة

يفتقر العصير إلى الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة. تساعد الألياف على إبطاء امتصاص السكر وتعزيز الشعور بالشبع. لذلك، قد تستهلك سعرات حرارية أكثر من العصير مقارنة بتناول الكمية المكافئة من الفاكهة الكاملة دون الشعور بالشبع نفسه.

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