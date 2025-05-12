الإفراط في تناول هذه الفاكهة يدمر كبدك ويرفع السكر

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من فوائد الفواكه الصحية العديدة، إلا أن بعضها قد يسهم في تلف الكبد عند الإكثار من تناولها، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الفركتوز.

المانجو والكبد

المانجو فاكهة ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

وهذا قد يسبب ضغط على الكبد ويؤدي إلى مقاومة الأنسولين وتلف الكبد مع مرور الوقت، وفقا لموقعي "onlymyhealth" و"timesofindia".

أضرار أخرى لـ الإفراط في المانجو

-مشكلات الجهاز الهضمي.

-ردود الفعل التحسسية.

-زيادة الوزن.

-ارتفاع نسبة السكر في الدم.

-الدوخة والغثيان.

-عدم وضوح الرؤية.

-تساقط الشعر.

-تهيج الفم.

الأشخاص الممنوعين من تناول المانجو

مرضى السكري:

قد يسبب الإفراط في تناول المانجو ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، مما يجعلها خطيرة بالنسبة لمرضى السكري.

مرضى الكلى:

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكلى تجنب تناول الكثير من المانجو بسبب محتواها العالي من البوتاسيوم، مما قد يجهد الكلى.

الحالات الجلدية:

يمكن أن يؤدي تناول المانجو إلى تفاقم حالات الجلد الموجودة مثل الأكزيما أو التهاب الجلد.

المصابين بالحساسية:

يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية الغذائية أن يكونوا حذرين عند تناول المانجو، لأنها قد تؤدي إلى حدوث ردود فعل تحسسية.

ما هو أفضل وقت لتناول المانجو؟

يفضل تناول المانجو خلال ساعات النهار، وينصح بعدم أكلها على معدة فارغة.

ويمكن لمرضى السكري تناولها بعد الوجبات مع إضافة بعض البروتين أو الألياف مثل حفنة من المكسرات أو كوب من الزبادي، لأن هذا يبطئ امتصاص السكر ويمنع الارتفاع المفاجئ ويسهل الهضم.

وينصح بتجنب تناول المانجو في وقت متأخر من الليل، ففي المساء، تبدأ عملية الأيض في التباطؤ، وأي سكر زائد يتم تناوله في هذا الوقت يصبح أكثر عرضة للتخزين على شكل دهون.

علاوة على ذلك، قد يؤثر تناول المانجو قبل النوم سلبا على جودة النوم ومستويات السكر في الدم.

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