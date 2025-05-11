راقبها تظهر في الطقس الحار.. علامات غير منتشرة للسكتة الدماغية

كتبت- آلاء نبيل:

مع حلول فصل الصيف عادة ما ترتفع درجات الحرارة التي ينتج عنها ظهور بعض الأعراض التحذيرية التي تشير إلى خطر الإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك السكتة الدماغية.

وبحسب ما ذكره موقعي، businessinsider، mayoclinic، medicalnewstoday، إليك العلامات التحذيرية التي تشير إلى الإصابة بالسكتة الدماغية في الطقس الحار.

تغير مفاجئ في الرؤية:

تشمل حدوث تغير في الرؤية، إزدواجية الرؤية، فقدان البصر المفاجئ في إحدى العينين أو كلتيهما، أو صعوبة في التحكم بحركة العينين في الطقس الحار، ويمكن أن يؤدي تشوش الرؤية بشكل خاطئ إلى الإجهاد الحراري أو الجفاف.

صداع مفاجئ وشديد:

على عكس الصداع الناتج عن الجفاف أو ضربة الشمس الذي يتطور تدريجيًا، فإن الصداع المرتبط بالسكتة الدماغية غالبًا ما يكون مفاجئًا وشديدًا للغاية، وقد يوصف بأنه "أسوأ صداع على الإطلاق".

الدوخة المفاجئة :

الشعور بالدوار أو عدم الاتزان أو صعوبة المشي يمكن أن يكون علامة على سكتة دماغية، خاصة إذا ظهرت فجأة في الطقس الحار، قد تؤدي الدوخة إلى الجفاف أو انخفاض ضغط الدم الناتج عن الحرارة.

الغثيان أو القيء المفاجئ:

على الرغم من أن الغثيان والقيء يمكن أن يكونا من أعراض الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، إلا أنهما قد يكونان أيضًا علامة على سكتة دماغية، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى.

تغيرات مفاجئة في صحة الدماغ:

تشمل الشعور بالارتباك المفاجئ، وصعوبة الفهم، وفقدان الذاكرة، أو حتى تغيرات في الشخصية وتحدث خلال الطقس الحار، وينتج عن الارتباك إلى الجفاف الشديد أو ضربة الشمس.

آلام مفاجئة في الوجه أو الأطراف:

قد يشعر البعض بألم مفاجئ أو وخز أو تنميل في جزء من الوجه أو الذراع أو الساق، وقد يكون هذا أقل وضوحًا من الضعف الطبيعي.

لماذا قد يكون التشخيص صعبًا في الطقس الحار؟

يمكن أن تتشابه أعراض الجفاف والإجهاد الحراري وضربة الشمس مع بعض العلامات غير المنتشرة للسكتة الدماغية، مثل الدوخة والصداع والغثيان والارتباك، لذا يجب الحرص على سرعة التوجه إلى الطبيب.

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