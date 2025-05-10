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هل يبدأ ارتفاع ضغط الدم من رحم الأم؟.. دراسة تكشف مفاجأة

04:00 ص السبت 10 مايو 2025

لهذا يجب الحذر من ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال

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بحث علمي جديد يشير إلى أن جذور مشكلات ضغط الدم قد تُزرع منذ ما قبل الولادة، إذا تعرض الجنين لعوامل خطر صحية أثناء الحمل.

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة ساوث كاليفورنيا أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بالسمنة، أو سكري الحمل، أو ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل، أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم في مراحل لاحقة من طفولتهم. وبحسب نتائج الدراسة، فإن هؤلاء الأطفال يسجلون معدلات أعلى من الضغط الانقباضي والانبساطي مقارنة بأقرانهم الذين لم يتعرضوا لنفس الظروف داخل الرحم.

ووفق ما أورده موقع "ميديكال إكسبريس"، فإن الباحثين لاحظوا أن ضغط الدم لدى الأطفال الذين تعرضوا لعامل خطر واحد على الأقل من تلك العوامل الثلاثة يرتفع بوتيرة أسرع بين عمر السنتين و18 عاماً.

وقالت الدكتورة شهرة فرزان، الباحثة الرئيسية في الدراسة، إن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية العناية الصحية المكثفة منذ المراحل المبكرة من الحمل، موضحة: "لا يزال هناك الكثير لفهمه حول كيفية الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن يمكن أن يكون الحمل نقطة انطلاق مهمة للتدخل الوقائي".

وأشارت الدراسة إلى أن التأثير التراكمي لعوامل الخطر يكون أكثر وضوحاً، فمثلاً الأطفال الذين ولدتهم أمهات مصابات بالسمنة وارتفاع ضغط الدم معاً، سجلوا ارتفاعاً في متوسط ضغط الدم الانقباضي بلغ 7.31 نقطة، مقارنة بالأطفال الذين لم تتعرض أمهاتهم لأي من هذه الحالات.

كما أظهرت التحليلات أن الفتيات كنّ أكثر تأثراً من الذكور بتلك العوامل، ما يفتح باباً جديداً لفهم الفروقات البيولوجية في استجابة الجسم لمحيطه في المراحل المبكرة من الحياة.

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه النتائج في تعزيز الوعي بأهمية الوقاية المبكرة، والبدء بالتدخلات الصحية منذ الحمل لحماية الأجيال القادمة من أمراض القلب والضغط المزمن.

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