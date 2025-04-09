تقي من السرطان.. أطعمة سحرية تحميك من النوبة القلبية والسكتة الدماغية

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة الخارقة أن تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، بل وتحارب الأمراض الخطيرة، مثل السرطان، مع تقليل خطر النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

وقال موقع تايمز ناو، إن الأطعمة الموجودة في، قد تحميك من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان، بحسب دراسة نشرتها مجلة "نيتشر ميديسن".

وبحسب الدراسة، فإن النظام الغذائي الأفريقي قد يخفض أيضا مستويات البروتينات في الدم المرتبطة بالحالات الصحية الخطيرة التي سجلت بين المشاركين.

وقال الدكتور هانز هاينز كويريجن دي ماست، أستاذ بجامعة رادبود في تنزانيا: "ركزت الأبحاث السابقة بشكل كبير على أنظمة غذائية تقليدية أخرى، مثل النظام الغذائي الياباني أو نظام البحر الأبيض المتوسط، ومع ذلك، هناك الكثير مما يمكن أن نتعلمه من الأنظمة الغذائية الأفريقية التقليدية، وخاصة الآن، حيث تتغير أنماط الحياة بسرعة وتزداد معدلات الإصابة بالأمراض".

أطعمة النظام الغذائي الأفريقي

تشمل أطعمة النظام الغذائي الأفريقي: الشاي الأسود، والحليب، والذرة أو الأرز مع الفاصولياء للغداء، والأسماك، والخضراوات الموسمية الطازجة للعشاء، والحبوب الكاملة والأطعمة المخمرة.

كما تشمل الخضراوات الورقية، مثل البنجر، والكرنب الأخضر، واللفت، والسبانخ، والجرجير، والثوم، والبصل، والفلفل، مع فواكه الموز، والتوت الأزرق، والأفوكادو، والتين، والجوافة، والليمون، والمانجو، والبرتقال، والبرقوق، والبطيخ.

أيضا المكسرات والبذور، مثل بذور السمسم، والكاجو، وجوز الهند، والفول السوداني، واللوز، وبذور اليقطين، وبذور عباد الشمس، مع الأعشاب والتوابل مثل: خل التفاح، والقرفة، والكزبرة، والقرنفل، والشبت، والزنجبيل، والخردل، إضافة إلى المأكولات البحرية، والدواجن والبيض واللحوم.

فوائد النظام الغذائي الأفريقي

وتحسنت المؤشرات المناعية لدى الرجال الذين تناولوا هذه الأطعمة لمدة أسبوعين، وانخفضت مستويات بروتينات الدم المرتبطة بالالتهاب، وانتظمت عملية الأيض لديهم، بحسب الدراسة.

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