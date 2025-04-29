أفضل 3 أنواع مكسرات تمنحك أعلى نسبة بروتين

المكسرات إضافة صحية ومغذية للنظام الغذائي، فهي غنية بالدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن، وبالنسبة لمن يبحثون عن زيادة استهلاك البروتين، هناك أنواع معينة من المكسرات تتفوق على غيرها في هذه القيمة الغذائية المهمة، وفقا شبكة NBC الأمريكية.

اللوز:

يحتل اللوز مكانة مرموقة بين المكسرات الغنية بالبروتين، حيث يوفر حوالي 6 جرامات من البروتين في كل حصة تزن 30 جرامًا، كما يحصل الجسم على 4 جرامات من الألياف الضرورية لصحة الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدرًا ممتازًا لفيتامين E، حيث تغطي الحصة الواحدة نصف الاحتياجات اليومية الموصى بها، كما يوفر 20% من الحصة اليومية من المغنيسيوم، وهو معدن حيوي لوظائف النوم وصحة القلب.

2- الفستق:

يُقدم الفستق أيضًا قيمة غذائية عالية، حيث يحتوي على حوالي 6 جرامات من البروتين لكل 30 جراما، بالإضافة إلى ذلك، يوفر 3 جرامات من الألياف ومجموعة متنوعة من فيتامينات B المهمة لعمليات الجسم المختلفة.

ويتميز أيضا بغناه بمضادات الأكسدة القوية مثل اللوتين والزياكسانثين، المعروفين بفوائدهما في الحفاظ على صحة العين.

3- الفول السوداني:

يتميز بمحتواه العالي من البروتين والدهون الصحية، ما يجعله خيارا جيدا للمساعدة في الشعور بالشبع، وتحتوي حصة 30 جرامًا من الفول السوداني على حوالي 7 جرامات من البروتين، ما يجعله يتفوق على اللوز والفستق في هذه الناحية.

تحذيرات حول استهلاك المكسرات

رغم الفوائد العديدة للمكسرات، تحذر أخصائية التغذية ناتالي ريزو، من أنها غنية بالدهون والسعرات الحرارية، كما أن بعض الأنواع المملحة منها قد تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، مما يستدعي الاعتدال في تناولها.

تنصح أيضا بضرورة الانتباه إلى حجم الحصة الموصى بها، وعدم الاعتماد على المكسرات كمصدر أساسي للبروتين بشكل يومي.

أما بالنسبة لزبدة المكسرات، مثل زبدة الفول السوداني وزبدة اللوز، فهي وسيلة أخرى لإدخال فوائد المكسرات إلى النظام الغذائي، ولكن من الضروري الانتباه إلى مكوناتها، حيث تحتوي بعض الأنواع على سكر وزيوت مضافة غير مرغوب فيها.

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