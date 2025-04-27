ماذا يحدث للكبد عند الإفراط في تناول الوجبات السريعة؟.. احذر 5 علامات

كتب – سيد متولي

الإفراط فى تناول الوجبات السريعة أمر يهدد صحتك، وتحديدا يؤثر بالسلب على صحة الكبد، وهو العضو المسئول عن إزالة السموم من الجسم.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن الإفراط في تناول الوجبات السريعة يجبر الكبد على إظهار إشارات تحذيرية من أسلوب حياتك غير الصحي، وتتمثل في:

مشكلات الهضم

مشكلات الهضم، مثل: الانتفاخ وعسر الهضم المتكرر قد تكون علامة على إجهاد الكبد، بسبب سوء التغذية.

التعب المستمر

الشعور بالتعب المستمر، علامة على أن الكبد يعمل بجهد أكبر، ولا يستطيع التخلص من السموم، ما يجعلك تشعر بالإرهاق الدائم.

مشكلات الجلد

ظهور حب الشباب والطفح الجلدي والحكة، مشكلات جلدية تكشف تراكم السموم بسبب إجهاد الكبد، وعدم قدرته على التخلص من السموم، ما يهدد البشرة.

زيادة الوزن

زيادة الوزن غير المبررة علامة على أن الكبد لا يستطيع التعامل مع الدهون بشكل صحيح، ما يستلزم اتباع نظام غذائي متوازن صحي.

الصداع المتكرر

الصداع المتكرر علامة على أن الكبد لم يتخلص من السموم بشكل صحيح، ما يتطلب تناول الخضراوات الورقية، وشرب الماء.

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