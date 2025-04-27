مفاجأة.. حسام موافي يكشف فوائد التبرع بالدم: "جسمك هيتغير" (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

لا شك في أنّ التبرع بالدم من أبسط وأكثر الأعمال الإنسانية تأثيرًا التي لا تنقذ حياة الآخرين فحسب، بل تعود بالنفع المباشر على صحة المتبرع نفسه.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن التبرع بكيس دم لا يضر المتبرع، بل يعود عليه بفوائد صحية، أبرزها تنشيط نخاع العظام المسؤول عن إنتاج خلايا الدم، مؤكدًا أن التبرع بالدم قد يسهم في إنقاذ حياة شخص تعرض لحادث أو سيدة تعرضت لنزيف حاد.

وأضاف موافي، خلال لقائه في برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أنه تبرع بالدم 17 مرة طوال حياته، ويعتقد أن لذلك دورًا في الحفاظ على صحته الجيدة، موضحًا أن المتبرع يخضع لتحاليل طبية شاملة قبل عملية التبرع، وهي فرصة مهمة للاطمئنان على الصحة، مضيفًا: "جسمك هيتغير".

وأشار إلى أن كيس الدم الواحد قد ينقذ مريضًا في حالة حرجة تتطلب نقل دم عاجل، مسترجعًا أول موقف طبي واجهه في بداية حياته المهنية، عندما احتاج مريض إلى نقل دم فوري، فبادر أحد الأطباء بالتبرع لإنقاذه.

واختتم "موافي" حديثه مؤكدًا أن من يسهم في إنقاذ حياة شخص فكأنما أحيا الناس جميعًا، مشيرًا إلى أن بنوك الدم تعاني من عجز حاليًا بسبب انخفاض معدلات التبرع.

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