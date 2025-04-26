صور صادمة.. امرأة تدعي تغير لون بشرتها بسبب طعام شهير

كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، كشفت امرأة عن تغير لون بشرتها إلى البرتقالي الفاتح، بعد تناول كميات كبيرة من طعام شهير، وهو الجزر.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، قالت مستخدمة ريديت المجهولة إنها كانت تتناول كيسا كبيرا من الجزر كل بضعة أيام، في محاولة لتحسين صحتها، لكنها شعرت بالقلق في ديسمبر بعد أن نظرت إلى صورة لها.

ولاحظت المرأة أن بشرتها قد تحولت إلى اللون البرتقالي، وافترضت أن اليرقان المهدد للحياة، والذي يحول الجلد إلى اللون الأصفر، هو السبب.

وبعد البحث عن حالتها عبر الإنترنت، شخصت حالتها بفرط كاروتين الدم، وهو تراكم في الدم للصبغة التي تعطي الجزر لونه.

وخفضت المرأة كمية الجزر التي تتناولها بشكل كبير من حوالي خمس جزرات متوسطة الحجم كل يوم إلى جزرة واحدة فقط من حين لآخر.

وفي منشور حاز على أكثر من 84 ألف إعجاب، شاركت صورة لنفسها التقطت هذا الشهر وقارنتها بصورة ديسمبر- مشيرة إلى التشابه مع شخصيات "روالد دال" ذات الوجوه البرتقالية من فيلم "تشارلي ومصنع الشوكولاتة".

وقالت: "كنتُ أتناول الكثير من الجزر على ما يبدو، كنتُ أتناول طبقًا من الجبن القريش مع كومة من الجزر على الغداء لأني أحبهما ولأنهما رخيصان، كنت أستهلك كيسا كبيرا كل بضعة أيام".

وتابعت: "فزعتُ عندما رأيتُ الصورة اليسرى، ظننتُ أنها يرقان، لكن لا، أنا ببساطة أحب الجزر كثيرًا".

ويحتوي الجزر، وفواكه أخرى، مثل المانجو والمشمش والقرع - على صبغة طبيعية تسمى "بيتا كاروتين"، و هذه المادة تعطيها لونها المميز، و مع مرور الوقت، قد يؤدي تناول كميات زائدة من بيتا كاروتين إلى تحول لون الجلد إلى الأصفر البرتقالي، " كاروتينيميا"، كما تُعرف طبيا، وهي غير ضارة، لكن قد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يعود الجلد إلى لونه الطبيعي.

وقال مستخدم على ريديت: "أنا متأكد من أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في الأمر - الوزن، الطول، العمر - وكل جسم يختلف عن الآخر".

وفي الوقت نفسه، شارك مستخدم آخر تجربته، وقال إن تناول كميات كبيرة من القرع والجزر في طفولته حوّل أنفه إلى "لون برتقالي فاتح".

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