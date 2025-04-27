تدمر القولون.. أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع حلول فصل الصيف، تزداد حالات التسمم الغذائي والمشكلات الصحية الناتجة عن تناول أطعمة محفوظة أو مُعدة بطرق غير صحية.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية بمستشفى جامعة، إن من أبرز هذه الأطعمة اللحوم المصنعة مثل السوسيس، البسطرمة، واللانشون، إذ تحتوي على مركبات النترات والنتريت، وعند تعرضها للحرارة تتحول هذه المركبات إلى مادة "نيتروزامين" المسرطنة، ما يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون ويؤثر سلبًا على صحة الكلى.

الوجبات السريعة.. خطر خفي

وأكدت "عبد الوهاب" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الوجبات السريعة تعد من أكثر الأطعمة استهلاكًا خلال فصل الصيف، إلا أنها تمثل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة.

وأوضحت أن هذه الأطعمة غنية بالدهون والملح وتفتقر إلى الألياف الغذائية، مما يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي، أبرزها الإمساك والانتفاخ.

أطعمة يجب الحذر منها

وأضافت عبد الوهاب أن قائمة الأطعمة التي ينبغي تقليل استهلاكها تشمل:

المخللات: لاحتوائها على نسب عالية من الصوديوم.

الأطعمة المعلبة: لاحتوائها على مواد حافظة تؤثر على صحة الجسم.

المشروبات الغازية: لما تحتويه من سكريات ومواد كيميائية تضر بالجهاز الهضمي.

نصائح للوقاية وحماية الكلى والقولون

تناول أطعمة طبيعية غنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه.

شرب كميات كافية من الماء يوميًا.

تجنّب الأطعمة المصنعة والمقلية قدر الإمكان.

الالتزام بإجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن المشكلات الصحية.

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