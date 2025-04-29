3 أطعمة تهدد صحة الكبد.. توقف عن تناولها

الكبد عضوا حيويا يساعد على تنقية الجسم ودعم الهضم والحفاظ على التوازن العام.

في هذا الصدد، حذر الدكتور أدريان شنايدر، متخصص في الطب الوظيفي، من أن بعض الأطعمة الشائعة تُلحق به ضررًا خفيًا، وفقا لموقع "Hindustan Times".

البسكويت والصلصات

شراب الذرة عالي الفركتوز الموجود في الأطعمة المُصنّعة كالصلصات والبسكويت والحلوى وحبوب الإفطار والمشروبات الغازية تخفي كميات كبيرة من السكريات التي تُجهد الكبد دون أن نشعر.

الأطعمة المصنعة

من الضروري أيضا تقليل استهلاك الأطعمة المُصنعة الغنية بالسكريات والتركيز على الأطعمة الكاملة والمغذية لتحسين وظائف الكبد.

وأشار إلى أن الانتباه إلى مكونات الطعام وتجنب شراب الذرة عالي الفركتوز خطوة مهمة لحماية هذا العضو الحيوي.

الفركتوز ودهون الكبد

أوضح الدكتور أن الإفراط في تناول السكر، وخاصة الفركتوز، يُشكل خطرا أكبر من الدهون التقليدية على الكبد، فعلى عكس الغلوكوز، يتحول الفركتوز بسهولة إلى دهون في الكبد، ما يزيد من خطر تلفه وتراكم الدهون الذي يؤدي إلى مقاومة الأنسولين والالتهابات وتليف الكبد.

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