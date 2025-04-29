5 علامات خفية للتوحد لدى النساء

كشف البروفيسور أحمد حنكير، استشاري الطب النفسي في المملكة المتحدة وكندا، عن 5 علامات رئيسية تشير إلى اضطراب طيف التوحد (ASD) لدى النساء، وذلك في مقطع فيديو بصفحته الشخصية بتطبيق "تيك توك"، غالبًا ما تختلف أعراض التوحد لدى النساء عن الرجال، ما يؤدي إلى صعوبة في التشخيص وتأخيره.

وتابع أن نسبة كبيرة من النساء المصابات بالتوحد يتم تشخيصها خطأ باضطرابات أخرى كالقلق.

علامات تحذيرية للتوحد عند النساء يصعب ملاحظتها:

سلوكيات التهدئة الذاتية

التكرار الحركي، مثل التأرجح أو قضم الجلد، آلية للتعامل مع المحفزات الحسية القوية أو المشاعر السلبية، وبينما يمارس الجميع سلوكيات مماثلة بشكل طفيف، فإن التكرار المفرط قد يكون علامة على التوحد.

صعوبة تنظيم المشاعر

تواجه العديد من النساء المصابات بالتوحد تحديا في إدارة عواطفهن، ما يتسبب في نوبات بكاء أو صراخ أو حتى سلوكيات عدوانية.

إخفاء الأعراض

تميل الكثير من النساء إلى تقليد السلوكيات الاجتماعية وإخفاء أعراض التوحد في محاولة للانسجام مع الآخرين، هذا "التمويه" يجعل التشخيص أكثر صعوبة ويؤدي إلى إرهاق نفسي كبير.

فرط الحساسية الحسية

تعاني النساء المصابات بالتوحد من عدم ارتياح تجاه بعض الأقمشة أو الروائح القوية أو الأصوات العالية، كما يرفضن أنواعًا معينة من الملابس أو يشعرن بالإرهاق في البيئات الصاخبة والمزدحمة.

اهتمامات شديدة

تميل النساء المصابات بالتوحد إلى تطوير شغف عميق واهتمام مفرط بمواضيع معينة، تبدو طبيعية في ظاهرها، مثل الشغف بتربية الحيوانات، لكنها تتميز بتركيز استثنائي يصبح أشبه بالحاجة الملحة.

لذا، نصح البروفيسور حنكير النساء بضرورة الذهاب للطبيب المختص عند ملاحظة أي من هذه الأعراض.

اقرا أيضا:

ماذا يحدث للكبد عند الإفراط في تناول الوجبات السريعة؟.. احذر 5 علامات

مفاجأة.. حسام موافي يكشف فوائد التبرع بالدم: "جسمك هيتغير" (فيديو)

تدمر القولون.. أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

يحارب سرطان القولون.. نوع فاكهة يقي من الموت المبكر

صور صادمة.. امرأة تدعي تغير لون بشرتها بسبب طعام شهير