تمنع أمراض القلب.. وجبة إفطار مثالية لخفض الكوليسترول و تقليل خطر الجلطات

كتب – سيد متولي

لطالما أثير جدل حول صحة المقولة بأن وجبة الإفطار هي الأهم في اليوم، إذ تشير الدراسات إلى أن تناول وجبة الإفطار يرتبط بفوائد صحية متعددة، بما في ذلك تحسين الوظائف الإدراكية، وتحسين التحكم في الوزن، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وقدّم أحد الأطباء وصفةً لوجبة فطور مثالية غنية بالألياف والبروتين، إذ شارك الدكتور "كاران راجان" الوصفة على تيك توك، وشرح فوائد كل مكون، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وأكد الطبيب أن الوجبة تحتوي على 34 جرامًا من البروتين، و19 جرامًا من الألياف، بالإضافة إلى مجموعة من البروبيوتكس والبوليفينول.

وتعمل هذه المجموعة من المكونات الطبيعية بتناغم لتقليل بعض المخاطر الصحية الخطيرة مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول والالتهابات وربما تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية، البالغين بتناول 30 جرامًا من الألياف الغذائية يوميًا لصحة مثالية، ويُعد هذا الطعام وسيلة رائعة لتحقيق هذا الهدف، الذي يعجز عنه الكثير.

ما ستحتاجه:

250 جرام من الزبادي

التوت الأزرق المجمد (حفنة)

بذور الشيا (2 ملعقة كبيرة)

الشوكولاتة الداكنة (25 جرامًا)

في الفيديو، بدأ الدكتور راجان بقاعدة الزبادي، موضحًا أنه يستخدم نوع الكفير، يُعرف هذا الزبادي الغني بالعناصر الغذائية بفوائده في تحسين صحة الأمعاء، وتعزيز المناعة، ودعم صحة القلب، والتحكم في الوزن.

وقال الدكتور راجان: "يحتوي على 30 جرامًا من البروتين، وهو أيضًا مصدر جيد للبكتيريا المُنتجة لحمض اللاكتيك والخميرة، ما يُسهم في التنوع الميكروبي في أمعائك"، إذا لم يتوفر لديك هذا المنتج، أو لم تجده في المتاجر، يقترح الطبيب استخدام قاعدة زبادي أخرى، لكنه شدّد على أنه "يُرجى التأكد من احتوائه على بكتيريا حية ونشطة".

ويضيف: التوت ما لا يقل عن 6 جرامات من الألياف إلى الوجبة، كما يُعد مصدرًا غنيًا بألياف البريبايوتيك، تساعد هذه الألياف تحديدًا على تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يُحسّن الهضم وقد يُساعد من يُعانون من الإمساك.

وإلى جانب الألياف الأساسية، يُضفي هذا التوت نكهةً مميزةً تُفيد كل من يسعى لخفض مستويات الكوليسترول لديه، وصرح الدكتور راجان قائلاً: "النباتات ذات الألوان الداكنة، مثل توت العليق والتوت الأزرق والتوت الأسود، تُعدّ مصدرًا غنيًا بالبوليفينولات، وهي مضادات أكسدة نباتية".

وتشير الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبوليفينول قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنها قد تساعد على تحسين تدفق الدم، وربما خفض ضغط الدم.

وزُيّنت الوجبة ببذور الشيا، المنقوعة مسبقًا في حليب اللوز، لزيادة 4 جرامات من البروتين و10 جرامات من الألياف. ولإضافة لمسة لذيذة، زيّن الطبيب الطبق بالشوكولاتة الداكنة.

وقال: "للحصول على ألياف إضافية، تناول 25 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة (٧٠٪ كاكاو على الأقل أو أكثر)، هذه الرشة الأخيرة من الشوكولاتة ستمنحك 3-4 جرامات إضافية من الألياف".

وللشوكولاتة الداكنة فوائد جمة عند تناولها باعتدال، فهي تحتوي على مركبات الفلافانول، التي تخفض ضغط الدم، وتقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم، وتُحسّن الدورة الدموية.

والفلافانولات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تُرخي الأوعية الدموية وتُحسّن تدفق الدم، ما يُفيد القلب والدماغ، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الشوكولاتة الداكنة تُخفّض الكوليسترول "الضار" (LDL) وتُعزز الكوليسترول "الجيد" (HDL).

اقرا أيضا:

ماذا يحدث للكبد عند الإفراط في تناول الوجبات السريعة؟.. احذر 5 علامات

مفاجأة.. حسام موافي يكشف فوائد التبرع بالدم: "جسمك هيتغير" (فيديو)

تدمر القولون.. أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

يحارب سرطان القولون.. نوع فاكهة يقي من الموت المبكر

صور صادمة.. امرأة تدعي تغير لون بشرتها بسبب طعام شهير