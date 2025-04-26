لن تتوقع.. 5 فوائد لتناول كوب من الجزر على صحة القلب

الجزر من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تعزز صحة الجسم بشكل عام، خاصة صحة القلب.

فهو لا يقتصر على كونه إضافة لذيذة في الوجبات، بل يعتبر غذاءً يحتوي على مركبات مفيدة تسهم في الوقاية من الأمراض القلبية.

يمكن أن يكون تناول كوب من الجزر يوميًا خطوة بسيطة لكنها فعالة لتحسين صحة القلب وحمايته من العديد من المشكلات الصحية.

فوائد الجزر وفق موقع "هيلث لاين".

1. تحسين مستويات الكوليسترول

الجزر يحتوي على الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم. هذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ويحسن الصحة العامة للقلب.

2. مضادات الأكسدة ومكافحة الالتهابات

الجزر غني بمضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والفيتامينات A و C، التي تساهم في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات. هذا يساعد في حماية الأوعية الدموية من التلف ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

3. تحسين ضغط الدم

يحتوي الجزر على البوتاسيوم، الذي يلعب دوراً مهماً في موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، مما يساعد في خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة الشرايين والقلب.

4. تقليل مخاطر الجلطات الدموية

يحتوي الجزر على مركبات الفلافونويد، التي تساعد في تحسين تدفق الدم وتقليل احتمال تكوّن الجلطات في الأوعية الدموية، مما يساهم في الوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

5. دعم صحة الأوعية الدموية

الجزر يحتوي على الفيتامين C و البيتا كاروتين، اللذان يعملان معاً في تعزيز صحة الأوعية الدموية وحمايتها من التلف، مما يساهم في تحسين الدورة الدموية ويقلل من خطر أمراض القلب.