شاي يقوي قلبك ويخفض الكوليسترول ويحارب السرطان.. احرص على تناوله

كتبت- أسماء مرسي:

الشاي من المشروبات الشائعة المحببة لدى الكثير من الأشخاص، ولكن، وبين أصناف الشاي المتنوعة، يبرز نوع يمتلك قدرة كبيرة على تقوية القلب، وخفض مستويات الكوليسترول الضار، فضلا عن، مكافحة السرطان، ألا وهو "شاي البابونج"، وفقا لموقع "health".

شاي البابونج ومكافحة السرطان

شاي البابونج يؤدي دورا مهما في الوقاية من بعض أنواع السرطان، وذلك بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والمركبات النشطة.

شاي البابونج وصحة القلب

يحتوي البابونج على مركبات الفلافونويد، وهي نوع من مضادات الأكسدة القوية التي تُسهم في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تساعد على تطور العديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب.

شاي البابونج والكوليسترول

يساهم استهلاكه بشكل غير مباشر في صحة القلب والأوعية الدموية، وبالتالي التأثير إيجابا على عوامل مثل الكوليسترول على المدى الطويل.

فوائد أخرى لـ شاي البابونج:

استرخاء العضلات.

مسكن للآلام.

تقوية المناعة.

تعزيز صحة الجلد.

خصائص مضادة للالتهابات.

تسهيل الهضم.

علاج الأرق.

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