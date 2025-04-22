كيف يحسن فقدان الوزن عظام كبار السن؟

كشف باحثون أن يمكن للأفراد الذين يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة أو اضطرابات التمثيل الغذائي تعزيز صحة عظامهم بشكل ملحوظ من خلال إجراء تغييرات في نمط حياتهم.

في دراسة حديثة أجراها باحثون إسبان، تم فحص تأثير فقدان الوزن وإدخال تعديلات على نمط الحياة في الحد من تدهور العظام المرتبط بالتقدم في العمر.

وتوصلت الدراسة إلى أن خفض الوزن بمقدار بسيط يقارب 2.8 كيلوجرام فقط، يؤدي إلى تحسن كبير وملحوظ في كثافة العظام.

يؤدي انخفاض كثافة العظام إلى حالات مثل: هشاشة العظام، ويجعل العظام أكثر عُرضة للكسور، وينطبق ذلك على كل الأعمار بمن فيهم الشباب، وفقا لموقع "Syrian Life".

أجرى الدراسة باحثون من جامعة روفيرا ومعهد الصحة في مدريد، وتتبع الباحثون مئات الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة، والذين تتراوح أعمارهم بين 55 و75 عامًا.

تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: اتبعت المجموعة الأولى نظامًا غذائيًا تقليديًا دون أي توصيات بشأن ممارسة الرياضة، بينما تبنت المجموعة الثانية نظامًا غذائيًا متوسطيًا مصممًا لخفض السعرات الحرارية بنسبة 30%، بالإضافة إلى تلقيهم إرشادات حول كيفية زيادة نشاطهم البدني بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية للفئة العمرية 65 عامًا فما فوق.

النظام الغذائي المتوسطي

بينما اتبعت المجموعة الأخرى نظاماً غذائياً متوسطياً مصمماً لخفض الطاقة بنسبة 30%، وتلقت استشارات حول كيفية زيادة مستويات النشاط البدني وفق معايير منظمة الصحة العالمية لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.

وبعد عام واحد، فقدت مجموعة التدخل 2.8 كجم أكثر من مجموعة الضبط، وبعد ثلاث سنوات، كان وزن المشاركين في مجموعة التدخل أخف بحوالي 2.2 كجم من المشاركين في مجموعة الضبط، وتمتعوا بكثافة عظام أعلى في منطقة أسفل الظهر.

دعم العمود الفقري

ويعني هذا أن عمودهم الفقري كان أقوى وأكثر دعما، ما يجعله أقل عرضة للكسور والألم والانحناء الشائع بين كبار السن.

وحصلت النساء اللواتي اتبعن هذه التغييرات في نمط الحياة وفقدن الوزن على فوائد وقائية أكبر من نظرائهن من الرجال.

حيث شهدت النساء في مجموعة التدخل زيادة في كثافة عظام الفخذ والورك أيضا.

وخلص الباحثون إلى أن فقدان الوزن الذي تحقق من خلال اتباع نظام غذائي متوسطي معتدل منخفض السعرات الحرارية، بالإضافة إلى، النشاط البدني، أنتج آثارا مفيدة على كثافة المعادن في العظام.

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