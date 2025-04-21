بعد وجبة الفسيخ.. 8 أطعمة ومشروبات تطهر المعدة

كتبت- شيماء مرسي

الشعور بالثقل بعد تناول الفسيخ والرنجة أمر شائع، ويمكن أن يكون مزعجا بالفعل، ولحسن الحظ، يوجد بعض الخيارات التي قد تسهم في تحسين الهضم وتخفيف هذا الشعور، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

الزنجبيل

علاج طبيعي معروف أنه يحسن الهضم ويخفف الغثيان ويهدئ اضطراب المعدة عند الإفراط في تناول الطعام.

كما تعزز مركباته الطبيعية الإنزيمات الهاضمة، مما يساعد الجسم على هضم الطعام بشكل أسرع.

الأناناس

يحتوي أيضا على إنزيم يسمى بروميلين قد يساعد على تكسير البروتين في المعدة، وهذا يجعله رائعا بعد تناول وجبة دسمة كالفسيخ والملوحة.

كما أنه غني بفيتامين سي الذي يقوي المناعة، وأيضا يساعد البروميلين على تقليل الالتهاب والتورم.

النعناع

مفيد أيضا لعملية الهضم ويساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يخفف التقلصات والانتفاخ.

وبعد تناول وجبة دسمة، يساعد النعناع على التخلص من الغازات وعسر الهضم.

البابايا

تحتوي البابايا على إنزيمات تساعد على هضم الطعام، كما يلين إنزيم الباباين البروتينات، مما يسهل هضم اللحوم والأطعمة الدسمة الأخرى.

كما أن تناول البابايا بعد الأكل يدعم صحة وحركة الأمعاء.

الأرز

خفيف على الجهاز الهضمي، لذا فهو يعالج عسر الهضم بعد تناول الفسيخ والرنجة.

بذور الشمر

تسهم بذور السمر في تخفيف الانتفاخ والغازات وعسر الهضم واسترخاء عضلات الجهاز الهضمي.

خل التفاح

يساعد المعدة على إنتاج المزيد من الحمض، وهو أمر مهم لهضم الطعام.

الزبادي

غني بالبروبيوتيك المفيد جدا للهضم، كما تساعد البكتيريا الحية الموجودة به على توازن الأمعاء، مما يسهل عملية الهضم.

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