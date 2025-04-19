5 علامات تظهر على الحلق تكشف الإصابة بسرطان خطير.. لا تتجاهلها

كتبت- نرمين ضيف الله

في كثير من الأحيان، يهمل البعض أعراضًا بسيطة تظهر في منطقة الحلق، ظنًّا أنها مجرد التهابات عابرة أو نزلات برد شائعة.

لكن الحقيقة أن بعض هذه الأعراض قد تكون جرس إنذار مبكر للإصابة بمرض خطير، مثل سرطان الحلق، بحسب موقع "مايو كلينك" الطبي.

ما هو سرطان الحلق؟

سرطان الحلق هو نوع من السرطان يصيب الحنجرة، البلعوم أو اللوزتين، وقد يبدأ بأعراض بسيطة لا تُلفت الانتباه، ما يجعل اكتشافه المبكر تحديًا كبيرًا.

علامات خفية تظهر على الحلق لا يجب تجاهلها

إذا استمرت لأكثر من أسبوعين دون تحسن، فقد تكون مؤشرًا مبكرًا على وجود ورم في الحنجرة.

صعوبة أو ألم عند البلع

ألم متكرر عند بلع الطعام أو الشراب، دون وجود سبب واضح، يستدعي التقييم الطبي.

تورم أو كتلة في الرقبة أو الحلق

ظهور كتلة غير مؤلمة في الرقبة قد يكون علامة على انتشار خلايا سرطانية إلى العقد اللمفاوية.

سعال مستمر أو نزول دم مع السعال

سعال لا يتوقف أو يرافقه دم، حتى لو بكميات صغيرة، قد يكون عرضًا خطيرًا.

ألم في الأذن بدون سبب واضح

خاصة إذا كان مستمرًا في جانب واحد فقط، قد يشير إلى تأثير الورم على الأعصاب المرتبطة بالحلق.

من الأكثر عرضة للإصابة ؟

المدخنون ومتعاطو الكحول بشكل مفرط.

من لديهم عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

من يتعرضون لمواد كيميائية أو مهيجات تنفسية بانتظام.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا لاحظت استمرار أي من الأعراض السابقة لأكثر من أسبوعين دون تحسن، فمن الضروري مراجعة الطبيب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة.

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