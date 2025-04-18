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10 علامات لا تتجاهلها.. إذا شعرت بها فاستشر طبيبا نفسيا فورا

10:30 م الجمعة 18 أبريل 2025

اكتئاب

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كتبت: نورهان ربيع

يجهل الكثير من الأشخاص إصابتهم بمرض الاكتئاب، ولا يدركون أن ما يشعرون به من مشاعر سلبية واضطرابات نفسية قد يكون في الواقع أعراضًا واضحة لهذا المرض، الذي يتطلب تدخلًا طبيًا مختصًا.

ومع تجاهل العلاج أو تأجيله، قد تتفاقم الحالة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على جودة الحياة، بل وقد تصل في بعض الحالات إلى أفكار انتحارية، لذلك نقدّم في السطور التالية أبرز الأعراض التي إذا لاحظت وجودها لديك، فعليك التوجه إلى طبيب نفسي دون تردد.

وبحسب ما أورده موقع Mayo Clinic، فإن أبرز أعراض الاكتئاب تشمل ما يلي:

مشاعر دائمة من الحزن، البكاء، الفراغ الداخلي، أو اليأس.

نوبات متكررة من الغضب أو الانفعال، حتى لأسباب بسيطة.

فقدان الاهتمام أو المتعة في الأنشطة المعتادة مثل العلاقات الحميمة، أو الهوايات، أو الرياضة.

اضطرابات في النوم، مثل الأرق أو النوم المفرط.

الشعور الدائم بالتعب وانخفاض الطاقة، حتى في المهام اليومية البسيطة.

تغيّرات ملحوظة في الشهية، سواء بفقدانها أو زيادتها، مما يؤدي إلى فقدان أو زيادة في الوزن.

القلق والتوتر والعصبية المفرطة.

تباطؤ في التفكير أو الكلام أو الحركات الجسدية.

الشعور بانعدام القيمة أو الذنب، مع التركيز المفرط على الإخفاقات أو لوم الذات.

صعوبة في التركيز واتخاذ القرارات وتذكر التفاصيل.

أفكار متكررة عن الموت أو الانتحار، أو حتى محاولات فعلية.

آلام جسدية غير مبررة، مثل الصداع أو آلام الظهر.

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اكتئاب 10 علامات استشر طبيبا نفسيا فورا أعراض الاكتئاب اضطرابات في النوم
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