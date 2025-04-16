جمال شعبان يكشف العلامات الخفية لأمراض القلب (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

تمارس بعض الأمهات عادات يومية قد تسبب أحيانًا في إصابة الجنين في بطن بأمراض القلب، تظل مخفية لفترات طويلة قبل أن تتفاقم المشكلة ويصعب علاجها.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، إنّ العوامل الوراثية تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ولادة الأطفال بعيوب خلقية في القلب، بالإضافة إلى تدخين أحد الوالدين أو كليهما، موضحًا أن الجنين قد يصاب بمشكلات في القلب أثناء وجوده في رحم أمه بسبب التعرض للتدخين.

وأضاف "ِشعبان" في تصريحات تلفزيونية أن تدخين الحوامل، سواء السجائر أو الشيشة، قد يؤدي إلى إصابة الجنين بثقب بين الأذنين أو البطينين، محذرًا من خطورة التدخين، سواء من الحوامل أنفسهن أو من الأشخاص المحيطين بهن.

وأوضح أن الموجات الصوتية تُسهم في الكشف عن أمراض القلب الخفية لدى الأطفال المصابين بعيوب خلقية، مشيرًا إلى أن بعض الحالات لا تستدعي التدخل الجراحي، بل يمكن علاجها من خلال إصلاح الصمامات باستخدام القسطرة.

وأكد أن الموجات الصوتية للقلب تُعد أداة مهمة، إذ تتيح معرفة حجم عضلة القلب وكفاءتها، كما تكشف عن العيوب الخلقية وغيرها من المشكلات، ما يساعد في العلاج المبكر قبل تفاقم الحالة.

واختتم بالتنبيه إلى أن بعض الجلطات قد تكون غير ظاهرة لدى الأطفال، لكن يمكن اكتشافها باستخدام الموجات الصوتية عبر المنظار.

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