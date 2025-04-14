يتلف الكبد.. نوع طعام يسبب السرطان وارتفاع السكر في الدم

كتبت- شيماء مرسي

يميل العديد من الأفراد إلى تناول الوجبات السريعة، ويعود ذلك إلى سرعة إعدادها، ومع ذلك، فإن هذه الوجبات غالبا ما تشتمل على مكونات ذات تأثير سلبي على صحة الجسم.

الوجبات السريعة والكبد

تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة، مما يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي.

كما أن تراكم الدهون الموجودة في الوجبات السريعة داخل الكبد قد يعيق وظائفه الطبيعية ويؤدي إلى التهاب وتليف الكبد على المدى الطويل، وفقا لموقع "medicalnewstoday" و "healthline".

أضرار أخرى لـ الوجبات السريعة

-ارتفاع مستويات السكر في الدم.

-زيادة الالتهابات.

-انتفاخ البطن.

-نقص العناصر الغذائية

-الشعور بالتعب.

-صعوبة التركيز.

-سوء الحالة المزاجية.

-زيادة الوزن والسمنة.

-مشكلات الجهاز الهضمي.

-زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

أطعمة مفيدة للكبد

-الخضروات الورقية الخضراء.

-البنجر.

-الجزر.

-الثوم.

-التفاح.

-الليمون.

-العنب.

-الأفوكادو.

-المكسرات.

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