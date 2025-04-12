جيجي حديد تكشف معاناتها من هذا المرض الخطير.. احذر 4 أعراض

كتبت- شيماء مرسي

كشفت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة جيجي حديد عن إصابتها بمرض هاشيموتو وقد تم تشخيص إصابتها عام 2016 وهو اضطراب مزمن في الغدة الدرقية يؤثر على عملية الأيض ويسبب تغيرات في الجسم

وكانت البالغة من العمر 29 عاما تتناول جيجي أدوية لعلاج خلل الغدة الدرقية منذ عامين، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضحت جيجي أن المرض أحدث تغييرات جذرية في مظهرها الجسدي، وأنها كانت تلجأ أحيانا إلى الصراخ في الوسادة للتخفيف من حدة التوتر الناتج عن ذلك.

وأكدت عارضة الأزياء العالمية أن هدفها من الاستعداد لعرض فيكتوريا سيكريت لم يكن إنقاص الوزن، بل بناء العضلات في أماكن معينة، وإذا أمكن تنحيف منطقة المؤخرة.

وأضافت أنها كانت تلجأ إلى الصراخ في الوسادة للتغلب على التعليقات المؤذية بشأن جسدها.

وفي عام 2018، وبعد تعرضها للتنمر بسبب تغير شكلها الجسدي علقت عارضة الأزياء قائلة: "بالنسبة لمن يتساءل عن سبب تغير مظهري بمرور الوقت، أود أن أوضح أنني بدأت مسيرتي في سن 17 عاما قبل تشخيصي بمرض هاشيموتو".

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية، مما يسبب أعراض مثل زيادة الوزن والتعب والإمساك.

معلومات عن جيجي حديد:

-اسمها الحقيقي جيلينا نورا حديد.

-حصلت على لقب عارضة الأزياء العالمية من مجلس الأزياء البريطاني في عام 2016.

-ظهرت على صفحة مجلة فوج العالمية أكثر من 50 مرة.

-بدأت مسيرتها في عرض الأزياء منذ طفولتها، وفي عام ٢٠١٣، وقعت عقدا مع وكالة IMG للعارضات.

-حققت شهرة واسعة في أسبوع الموضة في نيويورك في العام التالي.

شاركت جيجي في تقديم الموسم الثاني من برنامج "Next In Fashion" على نتفليكس مع تان فرانس.

-في سبتمبر 2020 رزقت جيجي بابنتها خاي من حبيبها آنذاك ولكنهما انفصلا، وترتبط جيجي حاليا بنجم هوليوود برادلي كوبر.

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