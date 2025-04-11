ما السبب وراء وصَف النساء الغاضبات بهذا الاسم؟

انتشر في اليومين الماضيين مقطع فيديو للناشطة السورية غادة الشعراني تتوّجه بالكلام إلى محافظ السويداء مصطفى بكور، مثيراً جدلاً واسعاً بين مؤيد لكلام الشعراني ومعارض له

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة bbc، لقاء الشعراني ببكور أعقب حادثة شهدتها محافظة حمص، حيث أُوقفت مجموعة من أبناء الطائفة الدرزية على أحد الحواجز أثناء توجههم إلى محافظة الرقة للمشاركة في فعالية نظمتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وانقسم الجمهور حول خطاب الشعراني الغاضب الذي قوبل في بعض الأحيان ذكورية أخذت النقاش إلى مستوى آخر، حيث غلبت الاعتراضات على "نبرة" الناشطة و"صوتها العالي" مقابل "هدوء" المحافظ الذي ظلّ صامتاً، ولم يتحرك عن كرسيه.

حتى أن البعض طالب من السلطات السورية اعتقال الشعراني على خلفية "إهانتها رموز الدولة".

والأربعاء، قدّم بكور اعتذاراً للمعتقلين المتضررين من تجاوزات عناصر الأمن العام في ريف حمص.

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