3 أسباب تجعلك تشتهي الأطعمة الضارة

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تشتهي الأطعمة الضارة، والتي غالبًا ما تكون غنية بالسكريات المضافة، والدهون المشبعة والمتحولة، والصوديوم، والسعرات الحرارية الفارغة.

إليك 3 أسباب رئيسية قد تفاجئك، وفقًا لما ورد عبر موقع healthline

اختلال توازن بكتيريا الأمعاء (الميكروبيوم):

قد يكون السبب وراء رغبتك الشديدة في تناول الأطعمة الضارة هو التركيبة غير المتوازنة لبكتيريا الأمعاء لديك.

تعيش في أمعائنا تريليونات من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك البكتيريا والفطريات والفيروسات. هذه الكائنات تلعب دورًا حاسمًا في هضم الطعام، وإنتاج بعض الفيتامينات، وتنظيم المناعة، وحتى التأثير على مزاجنا وسلوكنا الغذائي.

كيف يؤثر؟ عندما يكون هناك خلل في توازن هذه البكتيريا، حيث تتكاثر أنواع معينة من البكتيريا "الضارة" بشكل مفرط، فإنها يمكن أن ترسل إشارات إلى الدماغ تخلق رغبة قوية في تناول الأطعمة التي تتغذى عليها هذه البكتيريا تحديدًا - غالبًا ما تكون السكريات والدهون المصنعة. هذه البكتيريا تزدهر على هذه الأطعمة، وكلما تناولتها أكثر، كلما زادت أعدادها، وتزداد بالتالي رغبتك في المزيد منها في حلقة مفرغة.

محاولة الجسم للتعامل مع الإجهاد العاطفي والنفسي

قد تكون رغبتك في تناول الأطعمة الضارة آلية للتعامل مع المشاعر السلبية والإجهاد أكثر مما هي مجرد جوع جسدي.

يرتبط تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون بإفراز مواد كيميائية في الدماغ مثل الدوبامين والسيروتونين، والتي تمنح شعورًا مؤقتًا بالراحة والمتعة. يصبح الطعام "مكافأة" أو "مهدئًا" في أوقات التوتر أو الحزن أو الملل أو القلق.

كيف يؤثر؟ عندما تشعر بالضيق، يلجأ عقلك إلى هذه الأطعمة كحل سريع ومريح. بمرور الوقت، يمكن أن يصبح هذا سلوكًا راسخًا، حيث تربط المشاعر السلبية بتناول الأطعمة الضارة، مما يخلق رغبة قوية فيها حتى في غياب الجوع الفعلي.

نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية

قد يشير اشتهاءك لأطعمة معينة إلى أن جسمك يفتقر إلى عناصر غذائية أخرى يحتاجها بالفعل.

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