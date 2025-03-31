هذا ما يحدث للكوليسترول والقلب عند تناول الرنجة مع البصل الأخضر

هذا ما يحدث للكوليسترول والقلب عند تناول الرنجة مع

كتبت- نرمين ضيف الله

تناول البصل الأخضر مع الرنجة في العيد يمكن أن يكون له فوائد صحية مذهلة، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب وتنظيم مستويات الكوليسترول.

في التقرير التالي يستعرض لكم "مصراوي" فوائد البصل الأخضر على الجسم والقلب خصوصا مع أكلت الرنجة، وفق موقع "هيلث لاين".

تحسين صحة القلب

البصل الأخضر يحتوي على مركبات الكبريت التي تساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل التجلطات الدموية.

كما أن البصل يعمل على خفض ضغط الدم ويعزز صحة الأوعية الدموية.

الرنجة

كونها من الأسماك الدهنية، غنية بالأحماض الدهنية الأوميغا-3 التي تعزز صحة القلب عن طريق تقليل التهابات الشرايين وتحسين تدفق الدم.

خفض مستويات الكوليسترول

البصل الأخضر يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

كما أن الألياف الموجودة في البصل تساعد في التخلص من الكوليسترول الزائد.

تقوية المناعة

يحتوي البصل الأخضر على فيتامين C والمواد المضادة للأكسدة، مما يعزز الجهاز المناعي ويقي من الأمراض.

تحسين الهضم

البصل الأخضر يحتوي على الألياف التي تحسن من حركة الأمعاء وتساعد في الوقاية من الإمساك.

مكافحة الالتهابات

البصل الأخضر يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساعد في تقليل الالتهابات.

دعم صحة العظام

يحتوي البصل الأخضر على فيتامين K الذي يلعب دورًا هامًا في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.