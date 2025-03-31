لمحاربة سمنة الأطفال.. دولة تحظر بيع الوجبات السريعة في المدارس

د ب أ

دخل حظر بيع الوجبات السريعة في المدارس في المكسيك حيز التنفيذ، في محاولة للتصدي لانتشار السمنة والسكري.

وتستهدف الإرشادات الصحية، التي نشرت لأول مرة في الخريف الماضي، بشكل مباشر المنتجات المصنعة المملحة والمحلاة، التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياة الأطفال المكسيكيين، مثل المشروبات السكرية، من عصائر الفواكة، ورقائق البطاطس المعبأة، وشرائح لحم الخنزير الاصطناعية، والفول السوداني المغلف بالصويا بنكهة الفلفل الحار.

وأعلنت وزارة التربية المكسيكية عبر إكس تطبيق القانون قائلة: "وداعاً للوجبات السريعة!"، وشجعت الأولياء على دعم الحملة الحكومية بطهي وجبات صحية لأطفالهم.

وتراقب محاولة المكسيك الطموحة لإعادة تشكيل ثقافتها الغذائية، وإعادة برمجة الجيل المقبل من المستهلكين عن كثب في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومات للحد من وباء السمنة العالمي.

وبموجب النظام الجديد في المكسيك، على المدارس الاستغناء عن أي طعام أو شراب يظهر عليه حتى شعار تحذير واحد يشير إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من الملح، أو السكر، أو السعرات الحرارية، أو الدهون.

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