علامة إذا ظهرت في عينيك.. إنذار مبكر لسكتة دماغية

كتبت- أسماء مرسي:

تُعرف السكتة الدماغية بأنها حالة خطيرة تحدث عند انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ، ما يؤدي إلى تلف الخلايا العصبية.

وبالمثل، يمكن أن تُصيب العين سكتة مشابهة، تُعرف بسكتة العين، تحدث عندما يعيق انسداد تدفق الدم إلى شبكية العين، وهي النسيج الحساس للضوء الموجود في الجزء الخلفي من العين.

سبب حدوث سكتة العين وأنواعها

سبب حدوث سكتة العين مشابه للسكتة الدماغية، حيث ينخفض أو ينقطع تدفق الدم إلى شبكية العين، ما يؤدي إلى فقدانها لإمدادها الدموي، وينتج هذا الانقطاع عن انسداد الشرايين أو الأوردة الشبكية بجلطة دموية أو تضيق في الأوعية الدموية، وفقا لموقع "health".

وتصنف سكتات العين إلى عدة أنواع، اعتمادا على الوعاء الدموي المصاب، وتشمل:

انسداد الشريان الشبكي المركزي (CRAO): انسداد الشريان الرئيسي الذي يغذي شبكية العين.

انسداد الوريد الشبكي المركزي (CRVO): انسداد الوريد الرئيسي الذي يصرف الدم من شبكية العين.

انسداد الشريان الشبكي الفرعي (BRAO): انسداد أحد الفروع الصغيرة للشريان الشبكي.

انسداد الوريد الشبكي الفرعي (BRVO): انسداد أحد الفروع الصغيرة للوريد الشبكي.

الأعراض التحذيرية لسكتة العين:

تتضمن الأعراض الشائعة لسكتة العين ما يلي:

فقدان البصر المفاجئ.

عدم وضوح الرؤية.

اضطرابات بصرية.

ظهور عوامات وومضات في مجال الرؤية.

بقع مظلمة أو عمياء في مجال الرؤية.

تغيرات تدريجية في الرؤية تتفاقم بمرور الوقت.

عوامل الخطر

تشمل عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بسكتة العين ما يلي:

ارتفاع ضغط الدم.

مرض السكري.

ارتفاع مستويات الكوليسترول.

التدخين.

استهلاك الكحول.

الجلوكوما.

صدمات العين.

اضطرابات تخثر الدم.

اتباع نظام غذائي غير صحي.

طرق الوقاية

لتقليل خطر الإصابة بسكتة العين، ينصح الأطباء باتباع نمط حياة صحي، وتجنب التدخين، وإجراء فحوصات دورية للعين.

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