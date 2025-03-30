حسام موافي يحذر من تورم القدمين في هذه الحالة - إنذار مبكر لأمراض خطيرة

حسام موافي يحذر من تورم القدمين في هذه الحالة - إن

كتبت- أسماء مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على أهمية عدم الاستهانة بتورم القدمين، واصفا إياه بالقضية الطبية المهمة التي تستدعي الانتباه.

وأوضح خلال استضافته ببرنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار" أن تورم القدمين مؤشرا على وجود مشكلات صحية خطيرة.

تورم قدم واحدة

أشار "موافي" إلى أن تورم قدم واحدة يشير إلى وجود جلطة دموية في الوريد، أو التهابات أسفل الجلد، خاصة لدى مرضى السكري.

تورم القدمين معا

أما تورم القدمين معا، فهو علامة تحذيرية لأمراض أكثر خطورة، مثل هبوط الجهة اليمنى في القلب، أو تليف الكبد، أو التورم النفروزي في الكلى، أو سوء التغذية الناتج عن نقص البروتين في الجسم.

لذا، نصح أستاذ طب الحالات الحرجة بضرورة استشارة الطبيب المختص فور ملاحظة تورم القدمين، محذرا من تناول أقراص مدرة للبول دون استشارة طبية، حيث يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة.

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