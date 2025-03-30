5 مشروبات صحية تحارب دهون البطن الزائدة

بالرغم من أن مشكلة تراكم دهون البطن قد تبدو معقدة للكثيرين، إلا أن يوجد حلول طبيعية فعالة لفقدان الوزن، وتحسين عملية الهضم، والتخفيف من هذه المشكلة.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" أن تناول بعض المشروبات قد يحسن عملية الأيض ويقلل الانتفاخ ويزيد حرق دهون البطن.

1. الليمون والعسل

إذ يتم خلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ.

ويُفضل تناول المشروب على معدة فارغة لتعزيز عملية الأيض وتسهيل الهضم وحرق الدهون.

2. الكمون

كما يمكن تحضير المشروب عن طريق نقع ملعقة صغيرة من بذور الكمون في كوب من الماء طوال الليل.

ثم يتم تصفية المشروب وتناوله على معدة خاوية لتحسين الهضم وتقليل الانتفاخ وتسريع عملية التمثيل الغذائي للدهون، مما يُساعد على فقدان الوزن بفعالية.

3. الحلبة

أيضا يمكن نقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء طوال الليل.

ثم يتم تصفية المشروب وتناوله على معدة فارغة لتنظيم مستوى السكر في الدم وكبح الشهية والمساعدة على حرق الدهون في منطقة البطن.

4. الشمر

أيضا يتم نقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في كوب من الماء الدافئ لمدة 10 دقائق.

ويراعى تصفية المشروب قبل تناوله لتخفيف الانتفاخ ودعم الهضم وتحسين عملية الأيض، مما يساعد على فقدان الوزن بشكل طبيعي ومستدام.

5. الزنجبيل

يمكن تناول شاي الزنجبيل بعد تصفيته لتقليل الالتهاب وتحسين الهضم وزيادة التمثيل الغذائي وحرق دهون البطن بفعالية مع مرور الوقت.

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