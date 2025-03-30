إهمال تنظيف الأسنان- كيف يؤثر على صحة القلب؟

حذر الدكتور خوسيه نارت، أستاذ أمراض اللثة والمدير الطبي في عيادة نارت لطب الأسنان من أن إهمال التنظيف اليومي للأسنان يضاعف خطر الإصابة بنوبة قلبية بمقدار يصل إلى 9 أضعاف.

التهاب دواعم السن

يُعرف التهاب دواعم السن، أو أمراض اللثة، بأنه عدو صامت يهاجم الأنسجة والعظام المحيطة بالأسنان، وإذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، يؤدي إلى فقدان الأسنان، ولكن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، فالبكتيريا المسببة لالتهاب دواعم السن، وخاصة بكتيريا بورفيروموناس اللثوية، يمكن أن تنتقل إلى مجرى الدم وتستقر في لويحات تصلب الشرايين، مثل الشرايين السباتية، وفقا لموقع "Syrian Life".

التهاب جهازي وأمراض مزمنة

لا يقتصر تأثير التهاب دواعم السن على الفم فقط، بل يمكن أن يتسبب في التهاب جهازي يؤثر على الجسم بأكمله.

كيف يؤثر التهاب دواعم السن على القلب؟

تسبب البكتيريا المرتبطة بأمراض اللثة تلفاً للطبقة الداخلية من بطانة الشرايين، ما يمهد الطريق لتكوين اللويحات وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

نصائح ذهبية للحفاظ على صحة الفم والقلب

تنظيف الأسنان بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين يومياً على الأقل.

استخدم خيط الأسنان أو فرشاة الأسنان لتنظيف ما بين الأسنان يوميا.

استبدل فرشاة الأسنان كل شهر إلى 3 أشهر.

زيارة طبيب الأسنان وأخصائي صحة الأسنان لإجراء فحوصات دورية.

تجنب استخدام غسول الفم مباشرة بعد تنظيف الأسنان.

الإقلاع عن التدخين.

علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها

نزيف اللثة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو استخدام خيط الأسنان.

تورم اللثة واحمرارها والتهابها.

إذا لاحظت أيا من هذه الأعراض، عليك استشارة الطبيب المختص فورا.

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