لا تتجاهلها.. 7 علامات صامتة قد تشير إلى سرطان الكبد

غالبًا لا تظهر أعراض سرطان الكبد في مراحله المبكرة، مما يجعل الفحوصات المنتظمة ضرورية لاكتشافه مبكرًا وزيادة فرص العلاج. إليك 7 علامات صامتة قد تدل على الإصابة بسرطان الكبد، وفقًا لموقع The Healthy.

1. ألم أو تورم غير طبيعي في البطن

يعاني معظم المصابين بسرطان الكبد من ألم وتورم في الجزء العلوي الأيمن من البطن. ومع ذلك، لا يعني هذا العرض بالضرورة الإصابة بالسرطان، فقد يكون ناتجًا عن التهاب الكبد، مشاكل المرارة، أو اضطرابات البنكرياس.

2. فقدان الوزن غير المبرر

يعد فقدان الوزن المفاجئ وفقدان الشهية من الأعراض الشائعة لمجموعة واسعة من الأمراض، بما في ذلك السرطانات والعدوى الفيروسية. لذا، من المهم مراجعة الطبيب عند ملاحظة هذا التغير.

3. الشعور بالشبع بسرعة

قد تؤدي السوائل الزائدة في البطن إلى الشعور بالشبع بعد تناول كميات قليلة من الطعام. كما أن سرطان الكبد قد يسبب فقدان الشهية، عسر الهضم، التجشؤ، والغثيان، وهي أعراض قد ترتبط أيضًا بحالات غير سرطانية.

4. تغيرات في حركات الأمعاء

يمكن أن يؤدي سرطان الكبد إلى الإسهال أو سوء امتصاص الطعام، مما يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي. كما يعد الإسهال أحد الأعراض الشائعة لسرطان البنكرياس أيضًا.

5. اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان)

قد يكون اصفرار الجلد والعينين علامة على مشكلات في الكبد، مثل سرطان الكبد أو البنكرياس أو المرارة. ومع ذلك، يمكن أن ينتج أيضًا عن التهاب الكبد الفيروسي، تعاطي الكحول، أو حالات أخرى.

6. الإصابة بفيروس التهاب الكبد C

الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بالتهاب الكبد C معرضون لخطر الإصابة بسرطان الكبد، وقد يظهر المرض بعد 10 سنوات من التشخيص بالفيروس.

7. الإصابة بفيروس التهاب الكبد B

رغم أنه لا يرتبط مباشرة بالتهاب الكبد C، فإن التهاب الكبد B قد يؤدي أيضًا إلى سرطان الكبد. لذلك، يُنصح المصابون به بالخضوع لفحوصات دورية، بما في ذلك الموجات فوق الصوتية السنوية، لمراقبة أي تغيرات قد تشير إلى الإصابة بالسرطان.

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