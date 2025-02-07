7 مشروبات سحرية تنظف الكلى والكبد من السموم

كتب – سيد متولي

من منا لا يرغب في تطهير أعضائه الحيوية وإزالة السموم منها تمامًا؟، ماذا لو أخبرناك أن بدء يومك بمشروب صحي يمكن أن يصنع العجائب لجسمك، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإزالة السموم من الكبد والكلى؟.

وبحسب timesofindia، يلعب هذان العضوان دورًا مهمًا للغاية في تصفية السموم وموازنة السوائل ودعم صحتك العامة، ويمكن أن يساعد تضمين المشروبات الطبيعية المرطبة في روتين الصباح هذه الأعضاء على العمل بأفضل ما يمكن، إليك 7 مشروبات صباحية يمكن أن تساعد في إزالة السموم من الكلى والكبد.

عصير الليمون مع قليل من الكركم

عصير الليمون وسيلة ممتازة لبدء يومك، فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ويساعد في التخلص من السموم مع توفير الترطيب الكافي، وإضافة قليل من الكركم يعزز خصائصه المطهرةن ويحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب معروف بخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تعزيز وظائف الكبد، ويمكن لهذا المشروب البسيط والممتع أن يوفر للكلى والكبد الدعم اللازم بعد وقت قصير من الاستيقاظ.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ، قد يكون الكركمين مفيدًا أيضًا في علاج اضطرابات الكبد المزمنة.

طريقة تحضيره: اعصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ وأضف قليلًا من الكركم، قلّب جيدًا واشربه على معدة فارغة.

ماء الكمون

الكمون غني بمضادات الأكسدة والزيوت الأساسية التي تعزز الهضم الصحي وإزالة السموم من الكبد، ويُعد ماء الكمون فعالاً بشكل خاص في التخلص من الصوديوم الزائد واحتباس الماء، ما يقلل العبء على الكلى، كما أنه يحسن عملية التمثيل الغذائي ويعزز صحة الكبد.

طريقة التحضير: انقع ملعقة صغيرة من بذور الكمون في الماء طوال الليل، وفي الصباح اغل الماء لمدة 5 دقائق ثم صفيه واشربه دافئًا.

عصير الأملا

يحتوي نبات الأملا على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة وفيتامين سي، ما يجعله علاجًا طبيعيًا رائعًا لتطهير الكبد والكلى، فهو يعزز جهاز المناعة، ويدعم الكبد في تكسير السموم، ويساعد الكلى في التخلص من المواد الضارة، يمكن أن يساعد شرب عصير الأملا على معدة فارغة في تطهير جسمك من الداخل إلى الخارج.

وفقا لدراسة أجريت عام 2012، تساعد هذه الفاكهة في الحفاظ على مستوى مناسب من ضغط الدم وسكر الدم للحفاظ على عمل أعضاء الجسم الأخرى بشكل جيد.

طريقة التحضير: امزج القليل من الأملا الطازجة مع الماء لتحضير العصير، صفيه وتناوله أول شيء في الصباح.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند مرطب طبيعي وخيار رائع لإزالة السموم من الكبد والكلى، فهو غني بالكهارل، ويساعد في موازنة مستويات السوائل في الجسم، وهو أمر بالغ الأهمية للعمل السليم للكلى، كما تعمل خصائصه الطبيعية المدرة للبول على تعزيز طرد السموم من الكلى، في حين يدعم محتواه العالي من البوتاسيوم صحة الكبد.

طريقة التحضير: اشرب ماء جوز الهند الطازج مباشرة من ثمرة جوز الهند أو استخدم ماء جوز الهند المعبأ غير المحلى.

شاي الزنجبيل والنعناع

يُستخدم الزنجبيل والنعناع منذ قرون في الطب التقليدي لقدرتهما على تحفيز الهضم وتعزيز إزالة السموم، ويتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد الكبد على معالجة السموم بكفاءة، ومن المعروف أن النعناع يهدئ المعدة ويحسن وظائف الكبد، معًا، يشكلان مشروبًا رائعًا لإزالة السموم في الصباح.

طريقة التحضير: اغلي قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج وبضع أوراق من النعناع في الماء لمدة 5 دقائق، ثم صفِّ الشاي وتناوله دافئًا في الصباح.

ماء الحلبة

تشتهر بذور الحلبة بقدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم ودعم عملية الهضم، كما أن تناول ماء الحلبة على معدة فارغة يساعد في تطهير الكبد والكلى من خلال تعزيز التخلص من السموم، كما يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الكلى بشكل عام.

طريقة التحضير: انقع ملعقة كبيرة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل، وفي الصباح صفي الماء واشربه على معدة فارغة.

شاي الريحان

الريحان يعمل كمزيل طبيعي للسموم عن طريق مساعدة الكبد والكلى في إزالة السموم من الجسم، كما يدعم الريحان أيضًا الجهاز المناعي ويحسن الهضم ويقلل من التوتر، ما يجعله مشروبًا مثاليًا لبدء يومك.

طريقة التحضير: اغلي حفنة من أوراق الريحان الطازجة في الماء لمدة 5-10 دقائق، ثم صفيها واشربها دافئة في الصباح.

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