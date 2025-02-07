تعرف على 5 فوائد لـ"مضغ اللبان" الخالي من السكر

يساعد مضغ اللبان على زيادة إفراز اللعاب، الذي يعمل كغسول طبيعي للفم، حيث يزيل بقايا الطعام والبكتيريا الضارة.

تحسين صحة الفم

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة medicalxpress ، إن مضغ اللبان يزيد من إفراز اللعاب، الذي يساعد على تنظيف الفم من بقايا الطعام والبكتيريا، ويقلل من خطر تسوس الأسنان، كما أنه يساعد على تقوية مينا الأسنان لاحتوائه على الكالسيوم والفسفور.

تعزيز التركيز والذاكرة

يساعد مضغ اللبان على تحسين التركيز وتقوية الذاكرة، حيث يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ وينشط مناطق معينة فيه.

تخفيف التوتر والقلق

يمكن أن يساعد مضغ اللبان على تخفيف التوتر والقلق، حيث يعمل كآلية للتعامل معهما ويقلل من إفراز هرمونات التوتر.

المساعدة على الإقلاع عن التدخين

يمكن أن يكون مضغ اللبان بديلاً للتدخين، حيث يشغل الفم ويقلل من الرغبة في النيكوتين، كما أن بعض أنواع اللبان تحتوي على النيكوتين للمساعدة في الإقلاع عن التدخين تدريجياً.

المساعدة على الهضم

يمكن أن يساعد مضغ اللبان على تحسين الهضم، حيث يزيد من إفراز اللعاب الذي يحتوي على إنزيمات تساعد على هضم الطعام، كما أنه يحفز حركة الأمعاء ويقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

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