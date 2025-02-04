لاتتجاهلها .. أعراض تكشف الإصابة بـ الورم الحبلي

الورم الحبلي نوعا نادرا من الأورام الخبيثة التي تنشأ بجوار العمود الفقري، وتحديدا في منطقة العجز أو قاعدة الجمجمة.

أعراض الورم الحبلي

تتنوع أعراض الورم الحبلي بحسب مكان ظهوره، ولكنها تشترك في بعض الأعراض العامة، مثل الخمول، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، والتعب السريع، وارتفاع درجة الحرارة، والشعور بالاكتئاب، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

وتعتمد العلامات التحذيرية على مكان ظهور الورم، فمثلا يسبب الورم الحبلي في منطقة العجز قلة الإحساس في الساقين، ضعف في أعضاء الحوض، مثل الجهاز البولي التناسلي والأمعاء.

بينما إذا انتشر الورم الحبلي في قاعدة الجمجمة:

صعوبة في البلع.

اضطراب في ضربات القلب.

صعوبة في التنفس.

تدهور في الرؤية.

سعال شديد.

فقدان الصوت.

أعراض الورم الحبلي بعد انتشاره

عندما ينتشر الورم إلى النسيج العظمي أو أعضاء أخرى، تظهر أعراض إضافية، مثل السعال المصحوب بالدم، والطعم المر في الفم، والغثيان.

تشخيص الورم الحبلي وعلاجه

يعتمد تشخيص هذا السرطان على فحوصات مختلفة، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب والخزعة.

أما علاجه، فيعتمد على الجراحة لإزالة الورم، وقد يتطلب في بعض الحالات استئصال العظم المصاب.

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