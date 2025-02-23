دراسة: النشاط البدني يحمي من الخرف ويقوي الدماغ

أظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة جون هوبكنز أن ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة إضافية أسبوعيا تقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 4%.

ويعني ذلك أن خمس دقائق من الحركة اليومية قد تكون كافية للبدء في حماية نفسك من الخرف، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

كما أن التمرينات الرياضية توفر حماية للدماغ ضد الخرف، بغض النظر عن مستوى الضعف البدني، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

لذا من الأفضل ممارسة 150 دقيقة من التمارين الأسبوعية، كما أن البدء بأهداف نشاط أصغر بكثير يمكن أن يوفر فوائد كبيرة لصحة الدماغ.

واستمرت فترة المتابعة في الدراسة 4.4 سنوات، وعند المقارنة بالمشاركين الذين لم يمارسوا أي نشاط بدني أسبوعي على الإطلاق، كان لدى من مارسوا نشاطاً بدنياً كل أسبوع لا يقل عن 35 دقيقة خطراً أقل بنسبة 41% للإصابة بالخرف.

وحلّل الباحثون بيانات نحو 90 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، والذين ارتدوا أجهزة قياس تسارع المعصم لقياس مستويات نشاطهم البدني بشكل موضوعي.

وبالنسبة لعديد من كبار السن، وخاصة من يعانون من الضعف أو القيود الصحية، قد يبدو تلبية إرشادات التمرين القياسية تحدياً لا يمكن التغلب عليه.

ويقدم هذا البحث مساراً أكثر سهولة لحماية صحة الدماغ قد يكون قابلاً للتحقيق بالنسبة لمعظم الناس، بغض النظر عن حالتهم البدنية الحالية.

ويعمل النشاط البدني على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل الالتهاب، ويحفز نمو خلايا الدماغ الجديدة، ويقوي الروابط بين الخلايا العصبية.

كما تساعد التمارين الرياضية في السيطرة على عوامل الخطر للخرف، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.

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