مشكلات الأسنان قد تكشف الإصابة بنوبة قلبية.. احذر هذه الأعراض

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض مشكلات الأسنان أن تكون مؤشرا مبكرا على الإصابة بالنوبة القلبية، لذا من المهم للغاية التعرف على الأعراض بشكل سريع، لتجنب حدوث أي مضاعفات خطيرة.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن بعض الأعراض التي تظهر في الفم، قد تكشف الإصابة بالنوبة قلبية، بعيدا عن العلامات الأساسية، والتي من أشهرها ألم الصدر.

علامات في فمك قد تكشف النوبة القبية

أمراض اللثة

أمراض اللثة قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنها تؤثر على المعدة مسببة الالتهاب، ما يضع الجسم بشكل عام تحت ضغط كبير.

ألم الأسنان

ألم الأسنان، قد يكشف الإصابة بنوبة قلبية، إذ تشترك الأعصاب التي تغذي الأسنان والقلب في بعض المسارات، وعندما يضيق إمداد القلب بالدم، يمكن أن تنتقل إشارات الألم إلى الأسنان.

راقب علامات أخرى في الفم مثل:

احمرار اللثة أو تورمها أو الشعور بألم عند لمسها.

رائحة الفم الكريهة أو طعم سيء في الفم، بشكل مستمر دون سب واضح.

انحسار خط اللثة.

نصائح لتجنب الإصابة بالنوبة القلبية الناتجة عن مشكلات الأسنان

غسل الأسنان بمعجون يحتوي على الفلورايد مرتين على الأقل يوميا.

التنظيف بين الأسنان يوميا باستخدام خيط أو فرشاة الأسنان.

استبدال فرشاة الأسنان كل شهر إلى ثلاثة أشهر.

زيارة طبيب الأسنان لإجراء فحوصات منتظمة، خاصة الحوامل أو مرضى السكري من النوع 2.

تجنب استخدام غسول الفم مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

الإقلاع عن التدخين.

اتباع نظام غذائي صحي.

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