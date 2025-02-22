لتجنب نزلات البرد في رمضان.. 6 نصائح مهمة لتحسين صحة الصائمين

مع التغيرات في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة، يبحث عدد كبير من المواطنين عن توقعات الطقس خلال شهر رمضان المقبل وأهم النصائح للتعامل خلال فترة الصيام.

ورغم استمرار انخفاض درجات الحرارة منذ أيام، إلا أن موجة البرودة تنتهى يوم الأربعاء المقبل قبل بداية رمضان، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى أنحالة الطقس في أغلب أيام شهر رمضان، ستكون شتوية معتدلة نهارا، ولكنها شديدة البرودة ليلا، محذرة الصائمين من الخروج ليلا دون ارتداء ملابس ثقيلة في رمضان، نظرا لبرودة الطقس في المساء، ولتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وفي إطار توقعات الأرصاد، يقدم مصراوي نصائح مهمة للصائمين في الطقس البارد، لتحسين صحتهم، بحسب موقع "هيلث":

تناول الطعام الصحي على وجبة الإفطار

غسل اليدين بانتظام لمنع انتشار الفيروسات والبكتيريا

شرب الكثير من الماء ما بين فترة الإفطار والسحور

عدم الخروج من المنزل بعد الاستحمام.

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة عند الخروج ليلا.

الإكثار من المشروبات الدافئة وأطعمة فيتامين سي، مثل الفواكه والخضراوات.